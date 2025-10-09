「FW GUNDAM CONVERGE」15周年記念！宇宙世紀の主人公機4体がセットになって登場
バンダイは、「FW GUNDAM CONVERGE 15周年 UNIVERSAL CENTURY SET【プレミアムバンダイ限定】」(6,996円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「FW GUNDAM CONVERGE 15周年 UNIVERSAL CENTURY SET【プレミアムバンダイ限定】」(6,996円)
2010年11月に販売をスタートした「FW GUNDAM CONVERGE」シリーズの15周年を記念したメモリアルセットが登場。
宇宙世紀の人気主人公機4体、「ガンダム」「Hi-ν ガンダム」「V2アサルトバスターガンダム」「ナラティブガンダム」がワントーンカラーリングを変更し、一部の彩色にはメタリックカラーを使用して復活。
台座は白成形色に型式番号と機体名称のマーキングを入れた特別仕様となっている。
(C)創通・サンライズ
