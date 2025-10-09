クラブ選びは「慣れが大事」 新旧入り混じるコリン・モリカワの最新セッティング
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 事前情報◇8日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー唯一の日本大会がいよいよ開幕する。注目選手の一人であり、2023年の「ZOZOチャンピオンシップ」覇者コリン・モリカワ（米国）は、どんなセッティングで横浜CCに乗り込んできたのか。
【写真】慣れ親しんだクラブが一番？ コリン・モリカワの14本すべて見せます
“オールテーラーメイド”で統一されたセッティングを見渡すと、使い慣れたクラブを継続して使用していることがわかる。ドライバーは一つ前のモデルとなる『Qi10 LS』。さらに3番ウッドに関しては、2020年発売の『SIM』を引き続き使用している。その理由についてモリカワはこう話す。「3番ウッドはフィッティングが最も難しいクラブの一つ。このクラブはティショットではスピンを抑えてかなり飛ばせるし、フェアウェイからはスピンを増やして高く打てる。他のクラブより調整が難しく、“慣れ”が大事」。慣れ親しんだ信頼感から、手放せない一本となっているようだ。5番ウッドもドライバー同様、一つ前のモデル『Qi10』をバッグに入れている。ウッドとアイアンの間をつなぐ一本には『P・DHY』をチョイス。同社はUDIとDHYをシリーズ化しており、モリカワが選んだのはやや大きめのヘッドサイズのもの。そして5番、6番アイアンには『P・7CB』を採用している。7番以下は2017年発売のマッスルバック『P730』を長らくスタメン入り。ダスティン・ジョンソン（米国）やローリー・マキロイ（北アイルランド）が使用するプロトタイプの原型になったモデルで、1ピース構造の小ぶりな“ザ・マッスル”といえるヘッドだ。ちなみに、中古市場でもほとんど出回らない、かなりレアなアイアンでもある。モリカワは、このアイアンを2018年から使い続けている。「アイアンはプレーのなかでも最も強みの部分なので、変えずに使い続けている。もちろんテーラーメイドは素晴らしいアイアンを作っているが、細かい違いがあって、それに慣れるには時間がかかる。感覚を重視していて、慣れたものを使い続けてる」と語る。3番ウッドと同様、使い慣れたクラブこそが最も信頼できる存在だという。ウェッジは現行モデルの『MG5』に移行し、60度のみ『MG プロト』をバッグイン。最後にパターは新たに『スパイダーツアーX』を投入し、シャフトにはディアマナのカーボンシャフトが装着されている。23年のZOZOチャンピオンシップ以来、勝利から遠ざかっているモリカワ。「横浜をできるだけ探索したい。東京にも近いので足を延ばすこともできる。見どころも多いし、日本を思い切り楽しみたい」と語り、日本決戦に胸を躍らせながら再びの勝利を目指す。（文・齊藤啓介）【コリン・モリカワのセッティング】1W：Qi10 LS（9.0°Diamana D+ Limited 60TX）3W：SIM（14°Diamana D+ Limited 80TX）5W：Qi10（18° Diamana D+ Limited 80TX）4I：P?DHY（DGツアーイシューX100）5,6I：P?7CB（〃）7I〜PW：P?730（〃）50、56°：MG5（〃 S400)60°：MGプロト（〃 S400)PT：スパイダーツアーXBALL：TP5
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ベイカレントクラシック リーダーボード
ベイカレントクラシック 大会初日の組み合わせ
【最新】不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
1WはLSの系譜から“コア”をチョイス 今年日本初戦、中島啓太のセッティング
渋野、原ら出場！ 国内女子ツアー組み合わせ
【写真】慣れ親しんだクラブが一番？ コリン・モリカワの14本すべて見せます
“オールテーラーメイド”で統一されたセッティングを見渡すと、使い慣れたクラブを継続して使用していることがわかる。ドライバーは一つ前のモデルとなる『Qi10 LS』。さらに3番ウッドに関しては、2020年発売の『SIM』を引き続き使用している。その理由についてモリカワはこう話す。「3番ウッドはフィッティングが最も難しいクラブの一つ。このクラブはティショットではスピンを抑えてかなり飛ばせるし、フェアウェイからはスピンを増やして高く打てる。他のクラブより調整が難しく、“慣れ”が大事」。慣れ親しんだ信頼感から、手放せない一本となっているようだ。5番ウッドもドライバー同様、一つ前のモデル『Qi10』をバッグに入れている。ウッドとアイアンの間をつなぐ一本には『P・DHY』をチョイス。同社はUDIとDHYをシリーズ化しており、モリカワが選んだのはやや大きめのヘッドサイズのもの。そして5番、6番アイアンには『P・7CB』を採用している。7番以下は2017年発売のマッスルバック『P730』を長らくスタメン入り。ダスティン・ジョンソン（米国）やローリー・マキロイ（北アイルランド）が使用するプロトタイプの原型になったモデルで、1ピース構造の小ぶりな“ザ・マッスル”といえるヘッドだ。ちなみに、中古市場でもほとんど出回らない、かなりレアなアイアンでもある。モリカワは、このアイアンを2018年から使い続けている。「アイアンはプレーのなかでも最も強みの部分なので、変えずに使い続けている。もちろんテーラーメイドは素晴らしいアイアンを作っているが、細かい違いがあって、それに慣れるには時間がかかる。感覚を重視していて、慣れたものを使い続けてる」と語る。3番ウッドと同様、使い慣れたクラブこそが最も信頼できる存在だという。ウェッジは現行モデルの『MG5』に移行し、60度のみ『MG プロト』をバッグイン。最後にパターは新たに『スパイダーツアーX』を投入し、シャフトにはディアマナのカーボンシャフトが装着されている。23年のZOZOチャンピオンシップ以来、勝利から遠ざかっているモリカワ。「横浜をできるだけ探索したい。東京にも近いので足を延ばすこともできる。見どころも多いし、日本を思い切り楽しみたい」と語り、日本決戦に胸を躍らせながら再びの勝利を目指す。（文・齊藤啓介）【コリン・モリカワのセッティング】1W：Qi10 LS（9.0°Diamana D+ Limited 60TX）3W：SIM（14°Diamana D+ Limited 80TX）5W：Qi10（18° Diamana D+ Limited 80TX）4I：P?DHY（DGツアーイシューX100）5,6I：P?7CB（〃）7I〜PW：P?730（〃）50、56°：MG5（〃 S400)60°：MGプロト（〃 S400)PT：スパイダーツアーXBALL：TP5
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ベイカレントクラシック リーダーボード
ベイカレントクラシック 大会初日の組み合わせ
【最新】不変のセッティングで挑む日本決戦 松山英樹は“直線”フェースが好み？
1WはLSの系譜から“コア”をチョイス 今年日本初戦、中島啓太のセッティング
渋野、原ら出場！ 国内女子ツアー組み合わせ