渋野日向子、岩井姉妹、西村優菜の4人が「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」に出場 今年もイ・ボミがアンバサダーとして大会を盛り上げる
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 事前情報◇9日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞10月23〜26日に開催される国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の出場者108人が決定。8日、米国女子ツアーを主戦場にする岩井明愛、岩井千怜、渋野日向子、西村優菜の4人も参戦することが、大会側から発表された。
メルセデス・ランキング（MR）上位者の資格で出場する明愛、千怜は、米女子ツアーのルーキーイヤーながらともにツアー初優勝を挙げ、米女子ツアー史上4組目となる姉妹Vを成し遂げている。ともに今週開催されている「スタンレーレディスホンダ」に続く今季5度目の日本ツアー参戦となる。渋野は、この大会には2021年以来4年ぶり3度目の出場で、日本ツアーには今週のスタンレーレディスホンダ、翌週の「富士通レディース」に続く3週連続での出場となる。西村は、22年大会（4位タイ）以来3年ぶり3度目の出場で、日本ツアーには今年7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」以来となる今季3度目の参戦だ。ともに、主催者推薦での出場となる。そのほか、ディフェンディングチャンピオンのイ・ミニョン（韓国）、今季3勝を挙げメルセデス・ランキングで現在トップを走る佐久間朱莉、今季2勝で同2位の神谷そら、今年9月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で念願のツアー初優勝を挙げた同3位の菅楓華、同ランク5位の河本結も舞台に立つ。昨年に引き続き、今年も大会主催のNOBUTA GROUPに所属するイ・ボミ（韓国）がアンバサダーとして大会を盛り上げていく。
