『ONE PIECE』飾ってよし、使ってよし！フィグライフ!シリーズに「バギー」が登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ワンピース 造形王 フィグライフ! バギー」(8,888円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ワンピース 造形王 フィグライフ! バギー」(8,888円)
「フィグライフ！シリーズ」最新作として、『ONE PIECE』より「バギー」が衝撃の登場。
左右非対称の顔と動く目玉が生む多彩な表情。磁石内蔵でマグネットとしても活躍する。
飾ってよし、使ってよし。“遊べる”フィギュアの新境地、ここに開幕
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
