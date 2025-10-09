日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3027（+18.0　+0.60%）
ホンダ　1601（+5　+0.31%）
三菱ＵＦＪ　2345（-0.5　-0.02%）
みずほＦＧ　4932（+68　+1.40%）
三井住友ＦＧ　4135（+10　+0.24%）
東京海上　6424（+30　+0.47%）
ＮＴＴ　154（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2362（+9.5　+0.40%）
ソフトバンク　215（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　8569（+20　+0.23%）
三菱商　3591（+8　+0.22%）
三井物　3778（+19　+0.51%）
武田　4370（+14　+0.32%）
第一三共　4071（-3　-0.07%）
信越化　5124（+34　+0.67%）
日立　4518（+41　+0.92%）
ソニーＧ　4543（-2　-0.04%）
三菱電　4092（+3　+0.07%）
ダイキン　17667（+17　+0.10%）
三菱重　4279（+32　+0.75%）
村田製　2892（+8　+0.28%）
東エレク　29800（+545　+1.86%）
ＨＯＹＡ　22326（+171　+0.77%）
ＪＴ　4905（0　0.00%）
セブン＆アイ　1979（-3　-0.15%）
ファストリ　47045（+335　+0.72%）
リクルート　8055（+41　+0.51%）
任天堂　12912（+67　+0.52%）
ソフトバンクＧ　21112（+502　+2.44%）
キーエンス（普通株）　60009（+1149　+1.95%）