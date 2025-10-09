日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3027（+18.0 +0.60%）
ホンダ 1601（+5 +0.31%）
三菱ＵＦＪ 2345（-0.5 -0.02%）
みずほＦＧ 4932（+68 +1.40%）
三井住友ＦＧ 4135（+10 +0.24%）
東京海上 6424（+30 +0.47%）
ＮＴＴ 154（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2362（+9.5 +0.40%）
ソフトバンク 215（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 8569（+20 +0.23%）
三菱商 3591（+8 +0.22%）
三井物 3778（+19 +0.51%）
武田 4370（+14 +0.32%）
第一三共 4071（-3 -0.07%）
信越化 5124（+34 +0.67%）
日立 4518（+41 +0.92%）
ソニーＧ 4543（-2 -0.04%）
三菱電 4092（+3 +0.07%）
ダイキン 17667（+17 +0.10%）
三菱重 4279（+32 +0.75%）
村田製 2892（+8 +0.28%）
東エレク 29800（+545 +1.86%）
ＨＯＹＡ 22326（+171 +0.77%）
ＪＴ 4905（0 0.00%）
セブン＆アイ 1979（-3 -0.15%）
ファストリ 47045（+335 +0.72%）
リクルート 8055（+41 +0.51%）
任天堂 12912（+67 +0.52%）
ソフトバンクＧ 21112（+502 +2.44%）
キーエンス（普通株） 60009（+1149 +1.95%）
