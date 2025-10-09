「ナ・リーグ・地区シリーズ、カブス４−３ブルワーズ」（８日、シカゴ）

カブスのピート・クロウアームストロング外野手がハーフスイングの判定に激高するシーンがあった。

三回裏、１死一、二塁で迎えた第２打席。カウント２ストライクからの落ちる変化球にバットは止まったかに見えた。しかし三塁塁審はスイングの判定。これに珍しく両手を広げて怒りを露わにしたクロウアームストロング。あまりの激高ぶりにベンチからカウンセル監督が飛び出し、止めに入るほどだった。

だが怒りは収まらず、三塁塁審に向かって言葉を放ちながら三塁ベンチへ戻った。この回は先頭の鈴木誠也外野手が左中間を真っ二つに破る二塁打を放って出塁。追加点の好機を作りながら、３人連続で走者を進めることができず無得点に終わった。

クロウアームストロングは初回の第１打席で勝ち越しのタイムリーを放っていた。負ければスイープで敗退となるカブス。ブルワーズを突き放したかったが、スコアボードにはゼロが刻まれた。

さらに六回の第３打席でも甘い変化球を打ち損じると、その瞬間に絶叫。怒りを露わにしながら一塁へ向かったが、平凡な右飛に終わった。

試合はカブスが１点差に追い上げられながらも執念の継投で逃げ切り。１勝２敗とし、勝負の行方は第４戦までもつれ込んだ。