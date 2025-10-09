TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

非常に強い台風22号の影響で、きょう9日（木）午前5時半現在、伊豆諸島（大島除く）には暴風・波浪特別警報が発表されています。きょう昼前にかけて、これまでに経験したことがないような暴風や高波となるおそれがあります。伊豆諸島では、頑丈な建物の2階以上など安全な所でお過ごしください。

台風22号は非常に強い勢力を維持したまま、朝にかけて伊豆諸島を通過していくでしょう。午後には次第に東の海上へ離れていきますが、昼前にかけて暴風・高波・大雨のピークが続くおそれがあります。また、伊豆諸島では昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などにも厳重な警戒が必要です。

きょう伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は70メートルと、一部の家屋が倒壊する、これまでに経験したことがないような大変危険な暴風が吹くおそれがあります。波の予想は、伊豆諸島でうねりを伴って最大12メートルの見通しです。なお、午後になると雨はやんでくる見込みですが、風の強い状態や波の高い状態は続くでしょう。ピークを過ぎても、暴風や高波などに警戒が必要です。

【予想最大瞬間風速】
▼きょう9日（木）
伊豆諸島　70メートル
関東　　　35メートル

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】
▼きょう9日（木）
伊豆諸島　12メートル
関東　　　7メートル

【予想される24時間降水量（多い所）】
▼あす10日（金）午前6時にかけて
伊豆諸島　180ミリ

きょうの本州付近は晴れる所が多いですが、北風が強めに吹くでしょう。最高気温は東海から西で30℃以上の真夏日になる所がありますが、体感はいくらか涼しく感じられそうです。なお、新たに台風23号が発生しています。3連休の日本列島に影響してくるおそれが出てきているため、今後も最新の情報にお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:16℃　釧路　:16℃
青森　:19℃　盛岡　:20℃
仙台　:21℃　新潟　:23℃
長野　:23℃　金沢　:25℃
名古屋:32℃　東京　:24℃
大阪　:29℃　岡山　:29℃
広島　:30℃　松江　:25℃
高知　:32℃　福岡　:28℃
鹿児島:31℃　那覇　:32℃