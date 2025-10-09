ラブブのキャンディーバッグが可愛すぎる。10日は争奪戦になりそう...《ポップマート新商品》

可愛すぎる「ラブブ（LABUBU）」のキャンディーポーチが新登場！

2025年10月10日発売の「ポップマート（POP MART）」の新商品「WHY SO SERIOUS シリーズ LABUBU キャンディーポーチ」は人気が出そうです。

バケツバッグのようなフォルム

ふわふわもこもこのバケツバッグのようなフォルムと、表面の大きくデザインされたラブブが可愛いです。

商品サイズは19×19×31cm。ほどよい収納力があり、秋冬のハンドバッグとして重宝できそうです。

両側にフロッキー質感の立体ボールが付いていて、サーカスのような雰囲気があります。

価格は3080円です。

オンラインストアでは、10日11時0分から販売されます。直営店でも販売がありますが、事前抽選による入店整理券の配布時間に販売が始まります。

