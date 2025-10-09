

人には誰しも“パーソナルスペース”と呼ばれる“見えない境界線”がある。

相手と向き合ったときに心地よい距離を保つための、目に見えない空間であり、人によって広い人もいれば狭い人もいる。そして、このスペースの取り方が、婚活をして結婚に至れるかどうかに大きく影響している。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、パーソナルスペースについて考えてみたい。

この人との交際はないな

ビジネスの場では一定の距離を守ることが信頼につながる。例えば、初対面で名刺交換をしたときに、「よろしく頼むな」といきなり馴れ馴れしく話しかけてきたら、「この人は礼儀や常識に欠けている」と思うだろう。

お見合いの場でもしかりだ。

初対面で顔を合わせたときに、「はじめまして。今日はお目にかかれてうれしいです」と言われるのと、「あ、どうも。ま、初対面だけど気楽にやろうよ」とあいさつをされたのでは、印象が違う。

後者だったら「この人との交際はないな」と、直感的に思うだろう。

お見合いの席では礼儀正しく、丁寧な言葉で話すのが基本。それから仮交際に入って、会う回数を重ねていったら、そこから親しみのある友達口調へと移行していくのが自然な流れなのだが、ずっと丁寧語のままで口調が崩せない人がいる。

たかお（41歳、仮名）が仮交際に入ったみゆき（37歳、仮名）も、その1人。仮交際を始めて3回目のデートを終えたたかおは、思い切ってこう提案した。

「もうお付き合いをしているのだから、ですます口調はやめませんか？」

しかし、みゆきはやんわりと拒否した。

「私は会社でも、親しい友達でもこの話し方です。これが私にとっては自然な口調なんです」

見た目は涼しげな美人。たかおは「こんなきれいな女性と交際できるなんて。結婚できたら友達にも自慢できる」と思っていた。しかし、どこか縮まらない距離感に、次第に懸念を抱くようになった。

それってシェアハウスの住人？

そこで4回目のデートでは、少し遠出をして1日を過ごすドライブデートを提案し、そこで2人の距離を縮めてみようと考えた。

「僕が車を出すので、自然散策をしながら神社や仏閣を巡りませんか」

しかし、返ってきた答えは、こうだった。

「車の中で長い時間、2人きりで過ごすのはまだ違和感があります」

みゆきには確固としたパーソナルスペースがあり、そこにたかおが入ってくるのを拒んでいるようだった。結局、ドライブデートは実現せず、いつもと同じ2時間の食事デートにとどまった。

その食事の場でたかおが結婚観について尋ねると、みゆきはこう答えた。

「私は別居婚や週末婚でもいいと思っています。もし一緒に住むとしても、自分の部屋がほしいし、寝室は別がいいです」

その日のデートを終え、たかおは交際終了を決断した。

「彼女の考え方だと、僕は夫ではなくシェアハウスの住人のようなもの。自分が思い描く結婚観とは、あまりにもかけ離れていました」

たかおがみゆきと同じパーソナルスペースの持ち主だったら、この交際はうまくいったかもしれない。だが、その距離感が違うと、相手がどんなに見た目がタイプの美人で誠実な人柄だったとしても、結婚は難しくなる。

パーソナルスペースの広さや感覚は、過去の恋愛経験によっても影響を受けることがあるのではないか。恋愛経験が豊富な人は、異性との距離感を自然に測ることができ、心を開くのも早い傾向にある。

一方、これまで恋愛を避けてきたり、異性との親密な関係を築く経験が少なかったりした人は、いきなり婚活市場に身を置いたときに、相手を自分のパーソナルスペースに迎え入れる方法がわからず、戸惑いやすい。

恋愛経験が豊富じゃない人ほど…

あみ（35歳、仮名）は、これまで恋愛経験がほとんどなかった。

学生時代は真面目に勉強に打ち込み、社会人になってからは仕事一筋。気がつけば30代半ばになっていた。「そろそろ結婚を」と思い立ち、婚活を始めた。そして、お見合いでまさのり（36歳、仮名）と出会った。

第一印象は誠実そうで話しやすく、仮交際に進展。3度ほどデートを重ねてみると、会話の中でも気配りができるまさのりは、結婚を視野に入れられる相手のように思えた。

ところが、4回目のデートで転機が訪れる。食事の帰り道、並んで歩いていたときに、まさのりが自然な仕草であみと手をつなごうとした。

その瞬間、あみは思わず反射的に手を引いてしまった。

「ごめんなさい。まだそういうのは……」

まさのりは驚いたように立ち止まったが、すぐに笑顔を作り、「無理にしないから大丈夫だよ」と返した。しかし、彼の胸の内には「結婚を考えて交際しているのに、この距離感は大丈夫なのか」という不安がよぎったようだ。

あみ自身も混乱していた。嫌いだから拒んだのではない。

ただ、男性に触れられるという経験がほとんどなく、どう受け止めていいのかわからなかったのだ。これまで築いてきたパーソナルスペースが高い壁となり、好意を持つ相手でさえ受け入れることができなかった。

結局、その後2度ほどデートをしたが2人の距離は縮まらず、まさのりから“交際終了”がきた。

あみは、「若い頃にもっと恋愛経験をしていれば、自然に受け入れられたのかもしれない」と悔やんだが、今も男性と触れ合うことには大きな壁が立ちはだかっている。

パーソナルスペースは、年齢よっても大きく変わっていく。若い頃と中高年期とでは異なるスペース感が表れることがある。

“茶飲み友達の結婚”はあり!?

みえこ（55歳、仮名）は、たつお（60歳、仮名）と順調に交際を重ね、4回目のデートで真剣交際に入り、将来を見据えた話ができる関係へと発展していた。

やがて成婚退会の時期についても話題に上るようになったが、その報告の際に、みえこは気になることを筆者に口に伝えてきた。

「私、プロポーズを受ける前に、彼に1つ言っておかないといけないことがあるんです。結婚しても男女の関係は持ちたくない。男性も60歳を過ぎれば、そうした関係がなくても大丈夫ですよね」

これに対し筆者は答えた。

「それは人それぞれです。60歳でも70歳でも、夫婦として触れ合いたい、関係を持ち続けたいと思う男性は多いですよ」

また「男性と触れ合いたくないという考えは、若い頃からあったのか」と尋ねると、みえこは言った。

「40代のときには5歳下の彼氏がいて、その人とは男女の関係がありました。でも46歳で別れてからは、誰とも交際していませんし、50代になって今さらそういうことをするのは、正直面倒で……」

実際、50歳を過ぎると女性の体は年々変化していく。閉経とともに女性ホルモンが減少し、性欲が低下するケースは少なくない。そのため「茶飲み友達のような関係で十分」と語る中高年期の婚活女性は多い。

一方で、男性は若い頃の激しい情熱こそ薄れるものの、「女性に触れていたい」「夫婦としての関係を持ちたい」と考える人が少なくない。つまり、男女の感覚のずれは50代以降に入ると鮮明になってくるのだ。

結婚相談所の現場でも「お茶を一緒に飲める相手がいればいい」と望む中高年期の女性は多いが、結婚を考える男性にとって「茶飲み友達」で終わる関係は、必ずしも満足できるものではない。

むしろ、夫婦としての触れ合いをどう考えるかが、成婚への分岐点になることもある。

たかおとえみこのカップルも、えみこが「結婚しても男女の関係は持ちたくない」と伝えたことで、たかおから“交際終了”が来た。終了理由を伝えて来たときに、たかおは「なんだか自分が男として認められていないような複雑な気持ちになった」と言っていた。

そもそも「結婚」とは何か

結婚とは、単に一緒に暮らす契約ではない。相手を自分の生活の深い領域に迎え入れ、互いの世界を重ね合わせて、2人の新しい空間を築いていく営みだ。



もし「自分の領域に誰も入れたくない」と壁を高くしたままでいると、知らず知らずのうちに結婚の扉を閉ざしてしまう。

結婚の成否を分けるのは、条件や相性だけではない。パーソナルスペースの広さや狭さも、大きく影響している。

もし自分の領域に誰も入れたくないと感じているなら、その思いを少し柔軟にし、相手と心地よい距離感をつかむことが重要だ。その壁をどう乗り越えるかが、結婚できるかどうかの境界線につながっている。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）