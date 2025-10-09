９日の主なマーケットイベント ９日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１５：００ 独・貿易収支

※米・３０年物国債入札

※韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：オプロ<228A>，ドーン<2303>，アルバイトＴ<2341>，トレファク<3093>，ＵＳＭＨ<3222>，セブン＆アイ<3382>，東海ソフト<4430>，久光薬<4530>，トーセ<4728>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，エヌピーシー<6255>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，スリーエフ<7544>，スギＨＤ<7649>，シグマ光機<7713>，三光合成<7888>，東天紅<8181>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，イオンＦＳ<8570>，ＢＳ１１<9414>，プログリット<9560>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，オオバ<9765>，吉野家ＨＤ<9861>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，アルテック<9972>，ファストリ<9983>ほか



出所：MINKABU PRESS