Image: yukialione

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

リュックはたっぷり荷物が入る反面、小物の取扱が面倒なことも多いですよね。また、たっぷり収納していると重さで肩がツラいなんてことも……。

そんな2大ストレスの解消を目指したバッグアクセサリーが「Air poke（エアポケ）」。快適アクセスできるポケットと肩負担軽減クッションがセットになっています。

財布やスマホ、カードケースといった頻繁に使うアイテムがサッと出し入れできるから改札も自販機でもスムーズ。通勤・通学の“ちょっとした手間”を改善してくれるのだそう。

おトクな割引情報もあったので、さっそく詳しく見ていきましょう。

もうリュックをゴソゴソしない×肩への負担軽減。リュックユーザーの2大ストレス解消 7,985円 【超早割 20%OFF】 machi-yaでチェック

ストラップに便利ポケットを追加

Image: yukialione

「Air poke」は主にバックパックなどのストラップに取り付けて使うアドオンポケット。財布やスマホなど、外出中に頻繁に出し入れする小物のアクセス性が大幅に向上します。

Image: yukialione

サイズは約12.8×17.2×6.8cmとコンパクトながら、動画のように日常よく使う小物がしっかり収納できるとのこと。

Image: yukialione

その気になればペットボトルも収納OK。ドリンクホルダーが無いバッグだと助かりますね。

肩の負担軽減クッション付き

Image: yukialione

「Air poke」には肩の負担を軽減してくれる専用クッションも付属。

Image: yukialione

装着も簡単。肉厚クッションで圧力を分散して肩への食い込みを抑制し、背負い心地もラクになるそうです。

オプションでさらに便利に

Image: yukialione

ショルダーストラップを装着すればポーチを単体のミニバッグとして利用可能に。あるいは本体を直接ベルトに取り付けるといった使い方もOK。

アウトドアやゴルフなどのスポーツでも便利そうかも。

Image: yukialione

リールチェーンは鍵の操作を手軽にしたいときに便利。

執筆時点ではポーチ・クッション・ストラップがセットで一般販売予定価格から20％OFFの7,985円から、ポーチ単体だと2,520円（いずれも税・送料込）からオーダー可能でした。

ストラップなどは手持ち品で代替も可能なので、ぜひ好みに合わせて選択を。気になった人は商品ページで詳細をチェックしてみてください。

もうリュックをゴソゴソしない×肩への負担軽減。リュックユーザーの2大ストレス解消 7,985円 【超早割 20%OFF】 machi-yaでチェック

＞＞もうリュックをゴソゴソしない×肩への負担軽減。リュックユーザーの2大ストレス解消

Source: machi-ya, YouTube