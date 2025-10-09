Image: Amazon

たーったたららったラッタッタッタラーター♪

(テレテケテレリレ テレテケテレリレ……)

ちょいまって！ ツッコみたい気持ちは重々承知ですし、どこからどう見ても『あのシューティングゲーム』のアレなんですけど、機能的で素晴らしい電源タップなのです。本当だから！

サンワダイレクト 電源タップ 延長コード USB付き 4,980円 Amazonで見る PR PR

あっ、とりあえず値段言っておきますね。

17％OFFで4,980円となっています。タップとして、ファンアイテムとしても絶妙に悩ましいラインです（正直）。

あれ？ 実は機能的なんじゃね？

Image: Amazon

ビジュはイロモノ。そこは認めます。

でも、この形状は実はタップとして見ると「大きめ電源タップを挿しても干渉しにくくて、挿し放題」という、実に理にかなった効率的なデザインとなっているのです！

なお、底面には滑り止めのゴム脚付き。クランプも付属していて、デスクにもガッチリと固定もできます。

さらには！ 中央部にはUSB充電ポートが8ポート（USB-C ×4、USB-A×4）を搭載。USBアダプタを刺さなくても、ガジェットの充電もできるのです（合計9.6Aなので出力は控えめですが）。

おぉ…パーフェクトなようｓ…タップ！だ。

Source: Amazon