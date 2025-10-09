永瀬廉が音楽トークバラエティ初MC！『ミュージックカプセル』メインビジュアル＆10月登場予定のゲスト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉（King & Prince）がMCを務めるテレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』のメインビジュアルが公開された。

■初回放送のゲストは玉森裕太

10月9日26時5分からスタートするこの番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを迎え、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を音楽トークバラエティ初MCの永瀬廉とともに探求する成長型音楽バラエティだ。

このたび公開されたメインビジュアルは、鮮やかなグリーンを背景に、永瀬のあたたかな笑顔を組み合わせて、爽やかで明るい雰囲気に仕上げた。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインとなっている。

そして、初回放送はゲストに永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を迎え、ふたりが親しい関係ならではのトークを繰り広げる。

音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押す『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』、ぜひチェックしてみよう。

また、10月中に放送される『ミュージックカプセル』のゲストも発表された。10月は、内田篤人、HONGJOONG（ATEEZ）、YUNHO（ATEEZ）、梶裕貴、鞘師里保、槙野智章が出演。

各ゲストの出演日は、番組公式SNSで随時更新される。

■番組情報

テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』

毎週木曜日26:05～

※TVerなどで見逃し配信

メインMC：永瀬廉（King & Prince）

サブMC：ほしのディスコ（パーパー）、コカドケンタロウ（ロッチ）

10月9日ゲスト：玉森裕太（Kis-My-Ft2）

10月中の放送回にて出演するゲスト：内田篤人、HONGJOONG（ATEEZ）、YUNHO（ATEEZ）、梶裕貴、鞘師里保、槙野智章

■関連リンク

『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/