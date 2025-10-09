気象庁は伊豆諸島の八丈町に新たに大雨特別警報を発表しました。気象庁は9日午前7時半から会見を開き、命の危険が迫っているとして、直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。

気象庁は9日午前6時20分に伊豆諸島南部の八丈町に、5段階の警戒レベルのうち最も危険性が高い「大雨特別警報」を発表しました。

気象庁によりますと、八丈町では線状降水帯が発生し、午前5時半までの1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が観測されるなど、記録的な大雨となっていて、災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。

気象庁は、午前7時半から会見を開き、「伊豆諸島では引き続き発達した雨雲が残る」として昼前にかけて最大級の警戒が必要な状況だとしています。

また、八丈町では8日夕方、暴風と波浪の特別警報も発表されています。気象庁は、屋外に出るのは非常に危険だとして、今いる場所のなかで、可能な範囲で沢や崖から離れた部屋に移動するなど、身を守る行動を取るよう呼びかけました。

現在、八丈町以外にも、利島村、新島村、神津島村、青ヶ島村、三宅村、御蔵島村に暴風と波浪の特別警報が発表されています。