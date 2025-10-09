朝ドラ「ばけばけ」雨清水傳（堤真一）のモデル、幕末の長州征伐で武功を挙げた小泉弥右衛門湊の晩年の苦境

朝ドラ「ばけばけ」には、ヒロインの周りに多くの魅力的な人物が登場します。

その人物の多くが、実在した人物をモデルとしています。ヒロイン・松野トキの雇い主である雨清水傳もその一人です。

モデルとなったのは、小泉弥右衛門湊。小泉セツの実の父親である人物でした。湊は困窮したセツを自分の工場で働かせます。

小泉家とのつながりと、工場で培った経験がセツの人生に多大な影響を与えることとなりました。

湊はどのように関わり、自分の人生を生きたのでしょうか。湊の人生を見ていきましょう。

※本記事後半には朝ドラ「ばけばけ」におけるネタバレが含まれています。

松江藩上級武士として幕末に活躍

天保8（1837）年、小泉弥右衛門湊は父・弥右衛門（7代目）岩苔の嫡男として生を受けました。

小泉家は松江藩における上級家臣の家柄で、代々番頭（ばんがしら）を務め、家禄は300石と伝わります。

松江藩における三職（家老・中老・番頭）を務める家は、1000の藩士のうちわずか50家。どれほどの家だったかがわかりますね。

初代弥右衛門は近江を本国、生国は因幡の侍で、のち松平直政に召し抱えられ、2代目以降は番頭に昇進する家格を確立。嫡子は家督と同時に「組外」という格式（他家の采配下に入らない特別の身分）を与えられ、湊に至る8代まで、この系譜は維持されます。

やがて父・岩苔が病気で引退すると、湊は家督を相続。8代目弥右衛門として小泉家を率いる立場となりました。

青年期の湊は小兵ながら武芸に精通。藩の習兵所で取締役を務め、藩士の軍事・人材育成に関与しました。

長州征討の図（坂本龍馬作成と伝わる）。湊も幕府側として参戦していた。

幕末の緊張が高まるなか京都守衛に出動。慶応2（1866）年の第二次長州征伐では1隊の指揮を執って長州兵を砲撃で撃退するという武功を挙げました。人物像は「意志強固で覇気に富む」と評されています。

塩見家の娘チエとの結婚とセツの誕生

成長した湊は、やがて家族を持つこととなります。

嘉永4（1851）年、15歳となった湊は、塩見増右衛門の娘チエと結婚。チエは「ご家中一の器量よし」と言われた美人でした。

チエとの間には、11人の子宝に恵まれます。

そのうちの一人が後年ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻となる小泉セツです。セツは慶応4（1868）年2月4日生まれで、生後7日で親族筋の稲垣家（家禄100石）に養子に出されています。

家族に恵まれた湊ですが、時代の変化は彼を翻弄していきました。

明治2（1869）年、松江藩は版籍奉還。明治4（1871）年には廃藩置県を経て、島根県となりました。

これにより、士族層は家禄を失い生活基盤が揺らぎます。

湊は明治期、旧藩士の娘たちの働き口を作るために機織（はたおり）会社を立ち上げ、家族や縁者を支えようとしました。セツ自身も11歳の頃から織子として働いたことが記されています。

機織をする女性。小泉家も工場を始めるが…

湊を悩ませた晩年の後継者問題

湊が立ち上げた会社は、大阪方面まで販路を伸ばすなど、当初は順調な売り上げを上げていました。

しかし業界全体が縮小傾向にあり、次第に売り上げは低迷。やがて会社は倒産の憂き目に遭ってしまいます。

家運が傾く中、湊自身もリウマチを患って寝込むようになりました。

看病にあたったのは、稲垣家の養女となっていた娘のセツです。湊自身、セツに感謝する言葉を残しています（このとき、親子の名乗りはしていたのか。気になりますね）

この状況で長男・氏太郎は町娘と駆け落ちして出奔。次男は夭逝しており、三男・藤三郎を後継者とします。

ところが藤三郎は勉強や家業をサボり、山野を駆け巡り鳥の繁殖に夢中になる青年でした。

病床にあった湊は、藤三郎を鞭で叩き「親不孝者め。その腐れ根性を叩き直してくれる」と怒鳴ります。

明治20（1887）年5月、湊は帰らぬ人となりました。享年51。

小泉湊は、武士として誇り高い生き方を追求し、あくまで人のために生きた人生であったと言えるでしょう。

娘・セツは実父である湊への敬愛を生涯抱き続け、その生き方が現代にも伝承されています。