過去には不倫が発覚して粛清情報も…！金正恩夫人「公の場から姿が消えた」夫の訪中にも不在の背景

過去４回の訪中のうち、３回夫に同行した夫人の姿はなかった――。

９月に中国で行われた日本との戦争に勝利して80年を祝う式典で、訪中した北朝鮮の金正恩総書記に連れ添っていたのは李雪主（リ・ソルジュ）夫人ではなく娘のジュエ氏だ。ファーストレディの役割を、夫人ではなくジュエ氏が担った形になった。

朝鮮半島情勢に詳しい『コリア・レポート』編集長の辺真一氏が語る。

「中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領など、各国の首脳が集まる晴れの場で娘のジュエ氏をお披露目する意図があったのでしょう。ジュエ氏はまだ12歳ほどですが、自分の後継者であるとアピールしたかったのだと思います」

気になるのが、公の場から姿が消えた李夫人だ。’24年１月の新年慶祝公演に出席して以来、消息不明に。１年半ぶりの今年６月、北朝鮮東部の「海岸観光地区」の竣工式に久しぶりに現れた際には異例の行動が物議をかもした。

「母親でありながら、ジュエ氏から１歩下がって立っていたんです。その様子は朝鮮中央テレビでも放映されましたが、現在の状況を如実に表す映像でした。李夫人が公の場から遠のくのは、今回が初めてではありません。‘20年末にも、それ前１年近く姿をくらましていて、韓国の統一相が次のような談話を発表したんです。〈（金正恩氏の妹）金与正氏が表舞台に立つようになってから姿をあまり見なくなりました。彼女が登場して何かがあったのかもしれません〉と。

李夫人と金与正氏との確執を暗示したコメントです。実際には対立はなかったようですが、当時は姿を消した李夫人に対しさまざまな情報が流れました。金正恩氏の子どもを妊娠している、新型コロナウイルスに感染し入院、幹部との不倫が発覚して粛清されたなど……。どれも根も葉もない憶測でした」（韓国紙記者）

「露出の減少にも意味があります」

最近、李夫人の露出が激減した背景には、どんな事情があるのだろう。前出の辺氏が解説する。

「李夫人には、自身の行動について決定権はありません。公の場でのすべてのスケジュールは、朝鮮労働党によって決められているんです。露出の減少にも意味があります。北朝鮮では幹部の序列がハッキリしている。たとえ親子であっても、現在は後継者である娘のジュエ氏のほうが地位は上です。彼女の存在感を増すために、李夫人の『公務』が減らされているのでしょう。

李夫人は内向的な性格といわれます。自分の立場をわきまえ、娘と同じ『公務』の場では１歩下がって立つ謙虚さをみせました。ただ公の場から完全に姿を消すことはないと思います。海外の首脳が夫人を同行して訪朝する際には、ファーストレディとして接待役を担うでしょう」

金ファミリーの力関係は、拉致問題など北朝鮮とさまざまな懸案事項をかかえる日本社会にとっても看過できない。李夫人の露出具合は、ファミリーの現状を知るうえでの重要なバロメーターなのだ。