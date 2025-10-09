赤ちゃんに狙いを定められた瞬間、危険を察した猫さんがある回避行動に出て…？赤ちゃんと猫さんの微笑ましすぎるやりとりに、癒される視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破し、「なにこのかわいいしかない世界」「危険を察知w」「ほのぼので、癒されてます」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんにロックオンされた猫→次の瞬間『可愛すぎる行動』に……】

ほのぼのな兄猫とピンチ(?)な妹猫

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、赤ちゃん(息子さん)にロックオンされた猫さんが、まさかの行動をとった時の様子。

ある日、中庭で虫を観察中の兄猫「とらまる」くんに付き合っていたというママさん。その後、食べようと不穏な動きを見せたとらまるくんを連れて部屋に戻ると、赤ちゃんに絡まれている妹猫「ももまる」ちゃんの姿があったといいます。

危険を回避！

何やら話しかけながらずり這いで迫りくる赤ちゃんに少し警戒した様子のももまるちゃんでしたが、ふたりの間にある段差を越えられない赤ちゃんは手前でストップ。すると、赤ちゃんがももまるちゃんをロックオン！じーっと見つめたそうで…。

本能的に危険を察知したのでしょうか。なんとももまるちゃん、プイッと顔を背けて目を合わせないようにしたのだとか！それでも逃げずに赤ちゃんのそばにいる姿からは、優しさが伝わってくるよう。ももまるちゃんの賢くも可愛い行動に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

姉妹愛と教育的指導

翌朝になると、大の仲良しだという5歳の娘さんとぎゅっと抱き合うももまるちゃんの姿が。とっても幸せそうにしていたそうで、娘さんには完全に心を許しているそう。赤ちゃんともここまで仲良くなるには、まだまだ時間がかかりそうです…。

しかし警戒はしつつも、きちんと姉として振る舞うももまるちゃん。赤ちゃんが尻尾を触った時には、手は出さずに「コラ！」と言わんばかりに鳴いて、教育的指導をすることもあるそう。優しくてしっかり者なお姉ちゃんとは、頼もしいですね！



投稿には「かわいいがいっぱいだ～♡」「ももち、赤ちゃんの行動に警戒するも離れないところがエラい。よくデキた猫だーー」「子供×猫は本当に最強」「ももちと娘さんの世界はだれも邪魔できませんね♡」「ももちゃんと赤ちゃんの2人が今後どうなるのかとっても楽しみです！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。お子さんたちと猫さんたちの可愛い瞬間をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。