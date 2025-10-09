流通経済大から加入したばかりの浦和・根本健太、初スタメンで強烈アピール

才能豊かな若き左利きのDFが、デビュー戦で守備だけでなく攻撃面でも卓越した能力を示した。

10月4日に行われたJ1リーグ第33節のヴィッセル神戸戦で、リーグ戦の初スタメンに抜擢された浦和レッズのDF根本健太は、J1リーグ2連覇中の相手の攻撃陣を封じるとともに長短のパスで、強烈なアピールをした。

今季、流通経済大から加入したばかりの根本は、J1初スタメンという重責を担ったなかで簡単にボールをクリアしたり、無難な横パスに終始するのではなく、相手の急所を突くような縦パスを繰り出した。浦和は公式Xで特筆すべきデビュー戦を飾ったDFが前線に送ったパスの動画集に「J1リーグ初スタメンの根本健太が積極的なフィードでスタジアムを沸かせる」という言葉を付け、3つの拍手の絵文字で祝福した。

動画は前半9分に右サイドのスペースへ送られた高速ロングパスに始まり、4人のDFの間を通したロングスルーパス、自陣でキックフェイントで前プレスを回避してボールを前方に出した後半11分のシーンなどが収められた。

左利きのセンターバックという多くのクラブが欲する特徴を持つ根本だが、初スタメンのゲームで見事な活躍を見せた。コメント欄は「若手選手の躍動は嬉しい」「根本は客を呼べる選手」「経験積ませて来季はフルで戦ってもらおう」「これは凄い」「今後の楽しみが増えた」「この武器は磨き続けてほしい」「どうしてこんなに素晴らしい選手を今まで使わなかったのか」「こんな宝物が埋もれていたとは！」と、ファンからの絶賛の嵐になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）