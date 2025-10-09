テイラー・スウィフトがプロポーズを振り返り あんなに緊張したトラビス・ケルシーを見たことがない
8月に、インスタグラムにてNFLのスター選手トラビス・ケルシーと婚約したことを発表したテイラー・スウィフト。プロポーズを振り返り、普段緊張しないトラビスが緊張していたと明かした。
【写真】婚約を発表！ テイラーとトラビスの幸せそうなショット
現地時間10月6日放送の『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演したテイラーが、トラビスのポッドキャスト『New Heights（原題）』の収録後に受けたプロポーズについて明かした。
テイラーによると、収録の日にトラビスは、家中の窓に暗幕を付けて完璧に準備。テイラーの新アルバム『The Life of a Showgirl』をお披露目予定だったため、彼が真剣に取り組んでくれていることを、嬉しく思ったそうだ。
「しばらくして、彼が凄く緊張した様子で歩き回っていることに気が付いたの。『心臓がバクバクする。君にとってどんなに大切なことか分かっているから、君が望むようにしたい』って言っていた」「『心臓がバクバクする』って言っていたけれど、彼が緊張するのを見たことなんてなかった。彼は仕事柄、緊張することなんてないのに！」とコメント。ジミーから、「もちろん彼はポッドキャストに緊張なんてしない」、プロポーズに緊張してたんだと指摘された。
2023年に交際をスタートした2人は、8月26日にインスタグラムにて自宅庭で撮影したとロマンティックなプロポーズ写真を公開し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚します」と婚約を発表した。13日には、テイラーが『New Heights』に初めてゲスト出演を果たし、『The Life of a Showgirl』のリリースを発表。収録の時期は不明だが、ポッドキャスト収録後、食事に行く前に、トラビスが庭でワインを飲もうと誘いだし、片膝をついて結婚を申し込んだと伝えられる。
