杉山匠海が宮原知子さん振付のフリーで観客を魅了し3連覇、女子は鴨井彬莉彩が初優勝【中四国九州選手権・結果】

フィギュアスケート・中四国九州選手権が10月3日から10月5日にかけて行われた。

男子は杉山匠海が3連覇、女子は鴨井彬莉彩が初優勝した。

この中四国九州選手権で西日本選手権への出場権を獲得したシニア・ジュニアの選手たち、

そして全日本ノービスを決めた選手たちを紹介する。

【シニア男子】杉山匠海がV3

出場者6名全員が西日本選手権行きを決めたシニア男子。

優勝は今大会3連覇となった杉山匠海。10度目の出場となる今回のブロックだが、「いい演技がしたい」という強い気持ちがあったからか、緊張につながってしまったというショート。

冒頭トリプルアクセルにミスが出るなど、納得の演技ができなかった様子で「自分に集中できていなかった。気持ちが空回りしていた」と悔しさをにじませた。

それでも、持ち前のしなやかさとは打って変わって“力強さ”がテーマだという、新プログラムの『No Time To Die』を演じ切り、首位に立った。

悔しさを糧に臨んだフリー。『Nureyev』はかねてからファンだったという宮原知子さんに振り付けてもらったという。バレエの楽曲と、持ち味のしなやかな動きがマッチするプログラムで、演技構成点は唯一の60点台後半をマーク。

冒頭トリプルアクセルのコンビネーションジャンプから単独のトリプルアクセルと2本連続で成功させ、7本すべてのジャンプを着氷。ジャンプとスケーティングに一体感のある優美な滑りで観客を魅了した。

「自分のベストを尽くすと気持ちを切り替えてできたのでホッとした」と、2位と40点以上の大差をつけ堂々の優勝となった。

6年連続6度目の全日本がかかった西日本選手権へは、「4回転ジャンプの確立をもっと上げて、西日本で入れられるようにしたい」と意気込んだ。

3位は、去年全日本初出場を果たした松岡隼矢。

2カ月前に足首を捻挫し、予定していた8月サマーカップを棄権した。初戦となった今大会、3位で迎えたフリーで披露したのは、昨季から継続の『ノートルダム・ド・パリ』。

去年の全日本では、惜しくもフリーへ進むことができなかった。“今年こそは”という思いで継続を決めたという。

ジャンプにミスがあるも、7本すべてのジャンプを着氷させ渾身（こんしん）の滑りを見せた。

大学4年生の今季、松岡は、“ラストシーズン”と位置づけ挑む。新ショートの『You are the reason』 には、「スケートを続けてきた理由や、ここまで支えてくれた人への想い」を込めているという。

「自分が満足すること、そしてお客さんを引き込んだ演技がしたい」。最後にもう一度夢舞台へ、まずはその切符をつかむための西日本選手権へと向かう。

【シニア女子】鴨井彬莉が初優勝

出場者8名全員が西日本選手権へ出場を決めたシニア女子。

優勝は鴨井彬莉彩（ありさ）。

ショートでは、1カ月前に変更したばかりだという『Black Swan』を披露。キレのある3本のジャンプを全て決め、ステップシークエンスのイナバウアーでは拍手が巻き起こり、首位に立った。

昨季から継続の『オペラ座の怪人』は、より良いものにするために劇団四季のミュージカルを見に行き、表現面を参考にしたという。

フリーではみどころと語る、ステップシークエンスで曲調に合わせて表情をガラッと変えるなどその成果を発揮。観客を引き込む演技でサマーカップから15点ほどスコアを伸ばす会心の演技を見せた。

「去年は落ち込んだシーズンだったけど、こうやって表彰台に戻って来られて優勝も果たすことができてうれしい」

ジュニアでは表彰台常連だった鴨井。2023年シニアデビュー以来は表彰台から離れていたが、今年は“全日本出場”を目標に掲げ初優勝。憧れの大舞台へと突き進む。

去年悲願の全日本初出場となった永見千代乃は2位。

大学4年の昨シーズン、激戦区の西日本選手権で7位となり夢の舞台への切符を勝ち取った。「またこの舞台に立ちたい」という思いで競技を続行。

新たに鳥取が拠点の所属となり、練習リンクのある岡山と行ったり来たりを繰り返しながら忙しい日々を送っているという。

ショートでは今までやったことないというフラメンコの『Malaguena』に挑戦。情熱的な音楽に乗せ上半身を大きく使った魅せる滑りを披露し、3つのスピンでは最高評価のレベル4を獲得。

早くも4戦目となった今大会、ショート・フリーともに安定感のある滑りで、4年連続の表彰台入りを果たした永見。

「去年自分が頑張り切れなかったという悔いがあった。全部やりきったと思えるシーズンにしていきたい」

この思いを胸に勝負の西日本選手権へ挑む。

【ジュニア男子】小河原が初優勝

西日本選手権には出場した上位8名とジュニアGPシリーズ出場のため予選免除されている植村駿が進出した。

優勝は小河原泉颯（いぶき）。

ショートでは、冒頭トリプルアクセルのミスが響き2位スタート。

迎えたフリーでは、靴を交換したばかりという中でもトリプルアクセルを着氷させた。その後もジャンプを全て決め、アイスダンスで培ったスケーティングスキルと表現力をいかんなく発揮。自身初の優勝を飾った。

今大会のジュニア女子で優勝した吉田菫と組む“すみいぶ”として、アイスダンスとの二刀流で励んでいる小河原。6年目のシーズンを迎え、西日本選手権では“シングル9位以内＆アイスダンス優勝”を掲げ挑む。

2位は岡崎隼士。

「フリーで4回転トーループ2本構成」を掲げ、今季2戦を終えていた岡崎に、まさかのハプニング。

試合数日前にスケート靴が割れてしまうという事態が発生。割れてしまった足首の部分をガムテープで補正しながら挑んだ今大会。ショートでは靴の影響もあり4位と、本領が発揮できず悔しい結果となった。

翌日フリーでは、4回転ジャンプは回避するも冒頭トリプルアクセルを着氷。

その後も気迫の滑りで演技構成点はトップスコアをマーク。安定感のある滑りで大きなミスなく演技をまとめた。

「西日本では、自分のベストを尽くせるように頑張っていきたい」と前を向いた。

【ジュニア女子】吉田菫が優勝

ジュニア女子は出場した5名全員が西日本選手権へ進出。

アイスダンスと二刀流で挑む吉田菫が優勝。

2位で折り返したフリー、新プログラムの『ピアノ協奏曲 「宿命」 第一楽章』を披露。ジャンプにミスがあるも、冒頭の3連続ジャンプを着氷させるなど演技をまとめ、重点的に磨いてきたという表現力でコレオシークエンスには出来栄え点1.5の加点がついた。

さらに、演技構成点は唯一の40点台を獲得するなど自身3度目の優勝となった。

“すみいぶ”の相方である小河原とともにブロック制覇となった吉田。ジュニア2年目の今季、アイスダンスでの初優勝を目指しシングルとのハードな西日本選手権に臨む。

【ノービスAB、男子・女子】

11〜13歳が参加するノービスAクラスと、9〜11歳が参加するBクラスでは、この中四国九州選手権を通過すると、10月17日開催の全日本ノービスへ出場できる。

ノービスA男子は推薦出場の佐久間陸を含む出場者3名全員が、女子は出場者3名全員が、全日本ノービスへ出場を決めた。

【ノービスA男子】

1位 佐久間 陸（福岡ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾞｲｵｱｶﾃﾞﾐｰ）95.04点

2位 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾙﾌｧﾃｨ ｻﾌﾟﾄｩﾗ（倉敷FSC）64.43点

3位 前田 優弦（愛媛イヨテツSC）46.20点

【ノービスA女子】

1位 兎本 栞奈（愛媛イヨテツSC）63.10点

2位 堀江 美玲（岡山SC）62.90点

3位 深堀 文那（飯塚フィギュアクラブ）61.99点

ノービスBでは男子が出場の3名全員、女子は出場者の上位5名が、全日本ノービスへ出場を決めた。

【ノービスB男子】

1位 高木 景生（香川フィギュアC）52.11点

2位 多田 光希（倉敷FSC）44.36点

3位 山中 翔太（愛媛イヨテツSC）37.28点

【ノービスB女子】

1位 中前 真桜（広島スケートクラブ）62.35点

2位 土本 花（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）60.79点

3位 林 莉瑚（ユニバースFSC）50.77点

4位 河村 真桜（山口SC）50.18点

5位 有松 里紗（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）48.48点

シニア、ジュニア詳細結果

【シニア男子】

1位 杉山 匠海（岡山大学）199.25点

2位 門脇 慧丞（倉敷FSC）158.20点

3位 松岡 隼矢（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）157.94点

4位 松尾 武楼（沖学園）148.82点

5位 立神 杏士郎（北九州市立大学）129.54点

6位 鈴木 零偉（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）93.59点

【シニア女子】

1位 鴨井 彬莉彩（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）155.91点

2位 永見 千代乃（養和会）146.68点

3位 横田 胡幸（四国学院大学）141.72点

4位 郄原 奈々子（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）131.87点

5位 藤 由妃乃（ユニバースFSC）117.31点

6位 古賀 成珠（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）113.73点

7位 中條 来夢（沖学園）104.56点

8位 倉橋 彩花（ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学）102.25点

【ジュニア男子】

1位 小河原 泉颯（岡山理大附属高校）167.61点

2位 岡崎 隼士（蒼明学院中等部）166.37点

3位 大村 健太（関西高等学校）158.50点

4位 末国 太樹（岡山理大附属高校）150.96点

5位 谷 圭（岡山FSC）149.97点

6位 吉岡 陽稀（沖学園）147.66点

7位 吉岡 祐誠（沖学園）139.74点

8位 秋元 聖輝（飯塚フィギュアクラブ）125.03点

【ジュニア女子】

1位 吉田 菫（蒼明学院中等部）140.56点

2位 有松 美咲（福岡ﾌｨｷﾞｭｱｱｶﾃﾞﾐｰ）127.44点

3位 堀池 礼姫（沖学園）119.94点

4位 河村 未結（山口SC）117.18点

5位 山本 七海（倉敷FSC）114.85点