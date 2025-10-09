偉大な先輩らに刺激を受けた名倉一裕が優勝、山田恵は2年ぶりの頂点に【近畿選手権ジュニア・ノービス結果】

10月3日から10月5日に京都・木下アカデミー京都アイスアリーナで行われたフィギュアスケート・近畿選手権。男子は名倉一裕が、女子は山田恵が優勝を飾った。

この近畿選手権で西日本選手権への出場権を獲得したジュニアの選手たち、そして全日本ノービス出場を決めた選手たちを特集する。

【ジュニア男子】名倉一裕が初優勝

西日本選手権にはシード・高橋星名と出場した13名全員が進出した。

優勝は名倉一裕。ショート1位、フリー1位で近畿選手権初優勝をつかんだ。

去年まで大阪スケート倶楽部で技術を磨いてきた名倉は、「シスメックスの4人の偉大な先輩たち（壷井・坂本・三原・三宅）と、また、たくさん同世代の上手な選手がいる環境に身を置いて練習したかった」と今季から神戸クラブへ移籍。

「花織ちゃんのキレキレのジャンプ、三原選手の天使ようなふわっとしたジャンプが大好きで参考にしている」と日々刺激を受けながら練習を積んできた。

ショートは宮原知子さん振付の『エデンの東』。

ジャンプの構成は落としているものの、全てのジャンプをクリーンで決め加点を稼ぐと、自身の武器だと話す伸びのあるスケーティングで壮大な曲を表現した。

過去多くの選手が滑ってきている定番の曲だが、ステップシークエンスでの斬新なムーブメントで一味違う“名倉一裕の”エデンの東が今後どう洗練されていくのか楽しみだ。

フリーは『ロミオとジュリエット』。

胸元に十字架が光るブルーの衣装で登場した名倉は、冒頭3回転ループを鮮やかに着氷すると、たおやかな体の使い方で緩急豊かにロミオを演じきった。

ショート、フリーともに演技構成点で逃げ切った名倉はキスアンドクライで中野コーチに「（優勝が決まって）よかったね」と言われるも、「上の点が全然出てないからもっと練習しないといけないですね」と話すなど、さらなる成長を見据える。

演技後は悔しそうな表情だった名倉だが、表彰式後のインタビューでは「ジャンプがはまらない部分がありましたが、自分のロミオとジュリエットの気持ちに乗せて大きく表現することができてよかった」と笑顔を見せた。

去年の全日本ジュニアでは実力を発揮できず「落胆だった」と話す名倉。そこから、“兄貴”と慕う朝賀俊太朗に「自分をもっと追い込める」と言われ、トレーニングや毎日の練習の振り返りを行うなど「考えるスケート」をするようになったという。

“兄貴”と神戸クラブの先輩たちの背中を追い、全日本ジュニアでのリベンジを誓う名倉。

今大会シニア女子で優勝した三宅に、コーチングしてもらっているというトリプルアクセル投入も見据えて、「毎日ノーミスして帰れるような練習」をして、「西日本では6位以内に入って完璧な演技を披露します」と力強く語った。

【ジュニア女子】山田恵が2年ぶり頂点に

西日本選手権にはシード・櫛田育良、JGP出場のため予選が免除されている岡万佑子、村上遥奈、金沢純禾に加え、上位13名が進出した。

優勝は山田恵。

全日本ジュニア出場経験者が多く集う中、2年ぶりに近畿選手権の頂点に立った。

前大会のサマーカップ後、右のシンスプリントを痛めてしまい、「2週間ほどジャンプを跳んでいなかったので不安があった」と話す山田。

そんな中、ショートでは冒頭3回転ルッツ3回転トーループのコンビネーションジャンプを回転不足ながら着氷。

その後も持ち味の高さのあるジャンプを決め、「試合で後半のループを降りられたことは成長」と振り返った。1音1音を丁寧にとらえながらもスピード感のあるスケーティングで会場を魅了した山田はショートで首位に立った。

続くフリーは鈴木明子さん振付の新プログラム『アメリ』。

サマーカップのあと急ピッチで作ったため完成したのは大会の2、3週間前のようで、今大会で初披露となった。

冒頭3回転ルッツ3回転トーループのコンビネーションジャンプを加点の出来で成功させるも、後半のジャンプで転倒し、「慣れていない部分もあってちょっとジャンプ乱れがあって、ちょっと悔しい結果になりましたが、優勝できたので西（西日本選手権）までにちゃんと滑り込んで改善したい」と振り返った。

平昌五輪シーズンの坂本花織の演技を見て、「すごくいいなと思って、使いたいと思っていた」と選曲した『アメリ』。理想に近づけていくために、今大会後ブラッシュアップする予定だ。

「悔しいけどこれから改善できるところがたくさん見つかった」と気持ちはすでに西日本に向いている山田。「西日本ではルッツのエッジやスピン、ステップなどのレベルをしっかりとって楽しんで滑れたらなと思います」と意気込んだ。

2位は松浪ひかり。

ショートは『Never Enough』の壮大な曲に合わせ、力強いスケーティングを披露。

「ジャンプ以外のスピンやスケーティングのところを去年よりも強化している」と話す松浪は、「去年はノーミスで今年よりも点数が低かったので去年よりスケーティングができるようになっているのかなと思います」と成長をかみしめた。

フリーではショートでミスのあった3回転ルッツ3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させるとその後も大きなミスなく滑りきり、フリー1位の108.33点をマーク。合計点は1位とわずか0.01差だった。

『ロミオとジュリエット』の曲に乗せたコレオでは、三原舞依にアドバイスをもらったという美しいロングスパイラルを披露。「去年よりも表現を頑張ってきた」という成果を発揮した。

今季の目標は全日本ジュニアで去年よりも高い順位に入ること。近畿選手権での表彰台を自信に、「次の大会に向けてさらにレベルアップした姿を見せられるように頑張っていきたい」と西日本選手権へ向かう。

3位は川勝玲奈。

「エッジが欠けてしまって研磨したら研ぎすぎておかしくなってしまった」と話す川勝は、1週間しっかり練習ができなかったという。

不安があった中、全日本ジュニアに向けて安定した演技ができるようにと臨んだ今大会。

ショートは『Survivor』。冒頭3回転ルッツ3回転トーループを着氷させると、スピード感とかっこいい表情が光るステップでレベル4を獲得。自身の演技について、「まとまったんですけど、ちょっとしたミスがあって、そこを次は完ぺきにしたい」と振り返った。

僅差の2位で迎えたフリーは『panther』。

今大会では去年から挑戦しているトリプルアクセルを組み込まずに臨んだ川勝。「ちょっとずつミスがありましたが、まとめられた感じは前よりもあったのでそこはよかったかな」と充実感をにじませた。

「左脛骨が疲労骨折の手前みたいな感じで1年くらい付き合っていて、治ったり再発したりでしっかり練習ができなかった。アクセルなどで負担がかかっているから治りにくいのかな…」と怪我の状態を話すも、全日本ジュニアでの目標は、「トリプルアクセルを入れた構成でノーミスする」こと。

まずは西日本選手権。今大会でショートフリーを両方まとめられたことを自信に、「アクセルも入れて、今年は満足できる演技ができるように頑張ります」と意気込んだ。

4位に一貫田紗生。

去年の全日本ノービス7位の一貫田が今季ジュニアデビュー。

「優雅な曲が好きなので自分の気持ちを出したい」と滑ったショートは『幻想即興曲』。

今季から構成に入れて挑戦している3回転ルッツ3回転トーループのコンビネーションジャンプをショートで鮮やかに決めると1.18のGOE（出来栄え点）がついた。

続くフリーでも『BLACK SWAN』に乗せ、ほぼノーミスの演技を披露。

振付は宮原知子さん。「恥ずかしくてちゃんと踊れていなかったけど、『負けず嫌いな感じもするし、そんな気が弱そうに見えないからちゃんとやってほしい』って言われました」と振付時のエピソードを話した。

憧れの紀平梨花の映像を見ながらトリプルアクセルも練習しているという一貫田。西日本選手権へ向けて「ショート、フリーとともに自己ベストを出し、ノーミスの演技をしたい」と意気込んだ。

5位に河野莉々愛。

「去年から足のケガが長引いていて、今はジャンプの練習とかを始めたばかりですが、スケーティングやスピンなどは1試合1試合きちんと決められるようにやってきた。トリプルジャンプは決まらないところもありましたが、表現とかは自分なりによくできたと思います」と自身の演技を振り返った河野。

その言葉通り、フリーではスピンをすべてレベル4でそろえ、コレオシークエンスでもジュニア女子で唯一1点台の加点を引き出した。

プログラム構成の完成度、表現・演技、スケーティングの技術の項目で評価されるPCS（演技構成点）はショートもフリーも全体2位の高評価を得て、練習の成果を発揮した。

去年からの怪我の状況については「右足首を2カ所骨折して、今は1カ所治りましたが、もう1カ所がいろいろあって、もう完全に治ることはないと言われてしまって。それをどうやってして痛みを小さくできるかを考えて相談しながら練習しています」と話した。

西日本選手権へ向けて、「スピンやステップ、スケーティングは自分なりに完ぺきにできるようにしたいと思うし、ジャンプも今自分ができることは全部ちゃんとやっていいコンディションで迎えたい」と力強く語った。

【ノービスAB、男子・女子】

11〜13歳が参加するノービスAクラスと、9〜11歳が参加するBクラスでは、この近畿選手権を通過すると、10月1７日〜19日に開催される全日本ノービスへ出場できる。

ノービスA男子は推薦選手のデイリースカイラー海聖、原大翔を除く上位6名が、ノービスA女子は推薦選手の竹島花英、山田葉月を除く上位3名が、全日本ノービスへ出場を決めた。

【ノービスA男子】

1位 デイリー スカイラー海聖（神戸クラブ）89.38点

2位 白岩 数偉（京都アクアリーナSC）67.18点

3位 宮嶋 鼓太朗（京都宇治FSC）66.19点

4位 乾 晟太朗（ひょうご西宮FSC）65.68点

5位 澤田 悠音（京都宇治FSC）64.56点

6位 宮瀬 獅世（京都宇治FSC）61.11点

7位 寺岡 大粋（京都宇治FSC）60.61点

【ノービスA女子】

1位 竹島 花英（木下アカデミー）91.63点

2位 久保村 真夕子（京都宇治FSC）71.56点

3位 吉岡 夏梛（臨海フィギュアSC）68.09点

4位 山田 葉月（京都宇治FSC）67.89点

5位 叶 早苗（京都宇治FSC）65.51点

ノービスB男は上位4名が、ノービスB女子は推薦選手の落合彩、近藤尚生、山口輝乃、山本花華を除く上位４名が全日本ノービスの出場を決めた。

【ノービスB男子】

1位 山脇 蒼太（大阪スケート倶楽部 ）50.15点

2位 中尾 翔都（ひょうご西宮FSC）50.11点

3位 土保 直之輔（神戸クラブ）47.99点

4位 矢部 薫（レインボー滋賀ISC）45.96点

【ノービスB女子】

1位 近藤 尚生（京都宇治FSC）66.80点

2位 谷本 梨緒（京都宇治FSC）61.32点

3位 山口 輝乃（京都宇治FSC）58.30点

4位 落合 彩（神戸クラブ）58.28点

5位 石橋 妃粋（Kanseiアカデミー）57.63点

6位 山本 花華（関空スケート）55.29点

7位 小林 采世（京都宇治FSC）52.72点

8位 寺本 一葉（京都宇治FSC）49.28点

ジュニア男子・女子、詳細結果

【ジュニア男子】

1位 名倉 一裕（大阪スケート倶楽部）167.19点

2位 織田 信義（関西大学）162.89点

3位 向野 慶（神戸クラブ）157.60点

4位 佐野 海音（京都アクアリーナSC）153.05点

5位 佐藤 光（松陰兵庫高校ｽｹｰﾄ部）150.67点

6位 石原 弘斗（京都宇治FSC）138.49点

7位 松野 嵩（京都文教大学）132.76点

8位 飛永 恭兵（大阪スケート倶楽部）127.49点

9位 多々納 怜（京都宇治FSC）119.96点

10位 小倉 秀斗（立命館大学）117.42点

11位 矢口 寛人（ひょうご西宮FSC）107.21点

12位 小川 理人（臨海フィギュアSC）99.42点

13位 加藤 嶺（龍谷大学）98.95点

【ジュニア女子】

1位 山田 恵（木下アカデミー）159.81点

2位 松浪 ひかり（関空スケート）159.80点

3位 川勝 玲奈（木下アカデミー）157.51点

4位 一貫田 紗生（関空スケート）151.29点

5位 河野 莉々愛（木下アカデミー）139.25点

6位 上薗 恋奈（神戸クラブ）132.07点

7位 能登 咲空（神戸クラブ）120.22点

8位 豊島 小晴（大阪スケート倶楽部）118.01点

9位 渡邊 愛子（臨海フィギュアSC）115.95点

10位 藤原 ゆりあ（関空スケート）115.58点

11位 鈴木 志帆（関西学院大学）115.36点

12位 鈴木 華乃（関空スケート）113.58点

13位 水越 蒼（大阪スケート倶楽部）111.40点



