オリンピック初代表を狙う友野一希、女子は三宅咲綺が自身初のトリプルアクセル認定で優勝【近畿選手権・結果】

10月3日から10月5日に京都・木下アカデミー京都アイスアリーナで行われたフィギュアスケート・近畿選手権。男子は友野一希が、女子は三宅咲綺が優勝を飾った。

この近畿選手権で西日本選手権への出場権を獲得したシニアの選手を特集する。

【シニア男子】個性爆発で友野が優勝

シニア男子はシード・壷井達也、免除・朝賀俊太朗、出場した13名全員が西日本選手権への出場を決めた。

9月3日に左遠位脛腓靭帯を損傷し手術を受けた強化選手の朝賀は、怪我の状況を踏まえブロック免除になったことが大会期間中に発表された。

優勝は友野一希。

ショートはシェイリーン・ボーンさん振付の『That’s It』。

ネーベルホルン杯後に届いたセクシーさのある紫の新衣装で登場すると、「前日から眠れませんでした」と話すほど緊張があった中、冒頭4回転トーループからのコンビネーションジャンプを着氷。

「跳び急いでしまった」と4回転サルコーは転倒するも、「ジャンプ自体はすごくいい上がりをしていると思う。徐々にいいジャンプが跳べてきていて、ジャンプに関してはしっかり練習を積めばそんなに問題ではない」と手ごたえを口にした。

“浪速のエンターテイナー”友野の見せ場となるステップシークエンスは、「イケイケ盆踊り」と呼んでいるという個性が光る振付と表情で魅了し、レベル4を獲得。スピンもすべてレベル4でそろえ、完成度の高さをアピールした。

ショートの際水分不足で演技中に足がつってしまうアクシデントがあった友野は、2リットルのペットボトルを持参しフリーに臨んだ。

今シーズンのフリーは、2シーズン前全日本選手権で大歓声を浴びた『Halston』を再演。

「前大会の反省点を回収していけたら。前回よりも1つでもいいところがあるようにしたい」と語っていた友野は、ネーベルホルン杯ではまらなかった2種類3本の4回転ジャンプを今季初めてすべて着氷。

その後も耐えながらもすべてのジャンプを着氷し、「今は形が見えてきたのが一番の収穫ですし、そこがよりはっきりして、より色がついてくれば点数もついてくるかなと思うので、あとはそういう磨きの作業に入ってくるかなと思いますし、しっかり今シーズンの形が見えたのはよかった」と振り返った。

27歳、男子シングル最年長の友野は3度目の五輪への挑戦。

2020年ぶりの近畿選手権優勝を弾みに、次戦は「より覚悟を決めてやらないといけない」と話すGPシリーズカナダ大会だ。

「あとは何がどうこうとか言うよりかは試合でもレベルも国際試合でも取れたり、練習が結果として少しずつ出ている部分があるので、もう毎日とにかく“自分史上一番頑張った”と思える1日1日を過ごすことが大切」と初の五輪代表へ1歩1歩進んでいく。

2位は片伊勢武アミン。

ショートは、「満月が照らし出す真夜中の湖で妖精が遊んでいる」イメージで滑る『月の光』。

冒頭GOE（出来栄え点）1.33がつく鮮やかなトリプルアクセルを決めると、67.17点で2位発進。

フリーは『レ・ミゼラブル』より『Bring Him Home』。テーマは「祈り」。振り付けの際に1つ1つの振り付けの意味合いを鈴木明子さんと確認し、忠実に再現できるように練習を積んできた。

単調でゆったりした表現が難しいプログラムだが、情感あふれる滑りでメリハリをつけているのが印象的だった。

表現力や美しいスケーティングに定評がある片伊勢だが、今季からフリーでトリプルアクセル2本構成に挑戦し、技術面でのレベルアップも視野に入れている。今大会では2本成功とはならなかったものの、「練習量も増やしていて確率も上がってきている」と練習での手ごたえはつかめてきているようだ。

今大会でサマーカップからの成長を実感し、西日本インカレ、西日本選手権へと進む。

「点数や結果で残さないとダメな部分に入ってくると思うので、自分に厳しくショートもフリーも完成度を底上げして、納得した形で試合を終われるようにしたい」と結果を求め練習に励む。

3位は今季本格的にシニアデビューの中村俊介。

シニアの国際大会デビュー戦となった木下グループカップでは13位。「全日本があるのでそこからまた再スタートしようという気持ちで、反省をして何が足りなかったのかを学んで全日本でやり切れるように練習をしようと思いました」と気持ちを切り替えて臨んだ今大会。

ショートでは2つのジャンプのミスが響き5位と出遅れるも、フリーではショートでパンクしてしまった4回転トーループをしめるなど、巻き返しての表彰台となった。

演技後は表情を曇らせるも、「ここをしっかりしておけば絶対跳べるという自信がまだない状態なので、不安な気持ちのままジャンプに行ってしまうのが悪い時といい時の波がある原因。今はそれを見つける段階」「つかみきればもっと確率も上がっていくと思いますし、1つのジャンプが全体のジャンプにつながると思うので、つかめればっていうのがある。1つ1つのジャンプ、1つ1つの試合を大事にしながら感覚をつかめたらなと思っています」と前を向く。

今大会、北京で行われたミラノ五輪最終予選でペア2枠目を獲得した“ゆなすみ”ペアの森口澄士がリンクサイドで中村の演技を見守っていた。

「澄くんは本当に練習からミスをほぼしない。本番でもミスをするところをほとんど見ないので、気持ちの強さが普段からにじみ出ていて、会話でも『もっと自信を持っていけばもっといい演技できるよ』とアドバイスしてもらって。自信を上げていくというところを教えてもらいましたし、結果を出す姿を見て、自分でもやり切って結果が出たというのを味わいたいなと澄くんと柚奈ちゃんの演技を見て思いました」（中村）

仲の良いリンクメイトに刺激を受け、西日本インカレ、西日本へ。「自分の納得いく演技をして点数をしっかり出して全日本につなげたいと思います」と闘志を燃やす。

9月の木下グループ杯でシニア国際デビューを果たした垣内珀琉は14位。怪我が悪化しないことに留意してジャンプなどの要素を抜いて演技を実施した。

3日間スケートを休んで久しぶりにリンクに乗ったという垣内は怪我の状態について、「火曜日（大会3日前）に4回転ルッツの着氷に失敗してしまって、その時は今までに一番腫れてしまってくるぶしが今もないくらい腫れていて。最初、剥離骨折しているのかなと思って病院に行きましたが、剥離骨折してなくよかったと思っていたら、どんどん腫れてきて…」と話した。

去年肉離れを経験している垣内は、「怪我との付き合い方は上手になってきた。今回はメンタルが落ちないようにもしているし、落ちなくもなってきている」と気持ちは前を向いている。

「本当に出られると思っていなくて、昔よく高橋大輔さんとかが出ているNHK杯を。NHK杯はスケートを知らなかった時からずっと見ている舞台。まさかそこに自分が立てるとは思っていなかった。夢の舞台に、そこに立つことができるという驚きと喜びがすごくいっぱいあって今はドキドキワクワクしています」

11月に大阪で開催されるNHK杯へ。「NHK杯には間に合います」と力強く語った垣内の“夢の舞台”で輝く姿に期待したい。

【シニア女子】 三宅がブロック大会5連覇

シニア女子はシード・坂本花織と上位11名が西日本選手権へ出場を決めた。

優勝は三宅咲綺。

去年の全日本選手権でトップ10入りを果たし、5年ぶりの強化選手入りとブレイク。大学を卒業した今春から、坂本花織や三原舞依と同じシスメックスに所属。新たなスタートを切った今シーズンだ。

直前のCS木下グループカップでは自身初の国際大会出場ながら3位表彰台と華やかな海外デビューを飾った。

順風満帆で迎えた今大会、近畿ブロックは初出場。

「今日かおちゃん（坂本花織）から朝電話があって、『今日朝練来ないの？』って言われて。（近畿大会に）出ることを忘れられていたみたいです」

三宅は昨シーズンまで中四国九州選手権に出場していた。三宅のブロック大会での演技を欠かさずチェックしているという同門の坂本にとっても、近畿選手権に彼女が出ることは新鮮だったようだ。

そんな中、ショートでは昨季から継続の『Think of Me』を熟練した滑りで披露。

高さのある大きなジャンプを次々と決め、今年から投入した後半の3回転ルッツには出来栄え点1.57の加点がついた。

68.56点のハイスコアをマークしトップで迎えたフリー。披露したのは、ミーシャ・ジー振付の新プログラム『ナザレのマリア』。

五輪争いに食い込むため、今季から投入しているトリプルアクセルは、ここまでの2戦でクリーンな成功こそないが、2本とも着氷と高精度を誇る。今季3度目のトライにして自身初のトリプルアクセル認定。

そのまま流れに乗ってすべてのジャンプを決めた。さらに高得点を狙える3連続ジャンプには高い出来栄え点がつくなど渾身（こんしん）の演技で会場を魅了。

シーズンベストを更新し、ブロック大会5連覇となった。

「西日本で優勝して全日本を良い気持ちで迎えたい」と、西日本2連覇へ向け弾みをつけた。

2位に三原舞依。

去年は右足首のケガを抱えながら全日本選手権に強行出場。ショートでは気迫の滑りを見せたが、フリーで彼女の姿はなかった。

そこから約8カ月の時を経て再び戦いの場へ戻ってきた三原。初戦となったサマーカップでは会心の演技を見せ3位表彰台。会場は感動の渦に包まれた。

3年ぶりに、ブロック大会から全日本への道を歩むこととなった今季。ショートは、キャリアハイの22−23シーズンに滑った『戦場のメリークリスマス』。

ファンの中でも名プログラムとうたわれる三原を象徴するプログラムの一つだ。

三原の持ち味でもある指先まで思いのこもった丁寧な滑りで世界観を表現。軽やかなジャンプを3本ノーミスし、2位につけた。

「後半に3回転3回転（のコンビネーションジャンプ）を跳んでこそ『戦場のメリークリスマス』の世界観かなって思う。そこは自分を曲げずに跳べるようにしたいなと思っていて。成功率もノーミス率も上がってきていたので、ちょっと悔しさはあるんですけど、しっかりまとめられてよかったです」

フリーは、2季前に滑っていた『Jupiter』。

前日悔いのあった3回転ルッツ＋3回転トーループの高難度ジャンプを着氷。怪我の影響で跳ぶことが難しかったジャンプを投入し、今できる最大限のパフォーマンスを見せた。

怪我や病気などさまざまな試練を乗り越え、トップスケーターとして走り続ける三原。五輪シーズンにも、その不屈の魂は宿り続けている。

「1番は応援してくださるみなさまにしっかり“ここまで戻って来られました”と、言葉じゃなくて演技で、表現で、表情でお見せできたらいいなと思っています。次の試合に向けてもしっかり頑張りつつ、今までの私のスケート人生の悔いがないように過ごしていきたい」

西日本選手権での目標は“200点超え”。スケートを通して描かれる彼女の生き様から目が離せない。

3位に吉田陽菜。

ショートは新プログラム『KillBill』。「初めてで気に入っている」と話す黄色のパンツスタイルで登場した吉田は、ジャンプの回転不足が響き54.71点。

「1つ1つの要素に集中したい」と話したフリーは再演の鶴のプログラム。冒頭、代名詞のトリプルアクセルに挑戦し、回転不足ながら着氷すると、その後も大きなミスなくまとめた。

鶴が飛び立つような振り付けが個性的なステップシークエンスではレベル4。スピンもすべてレベル4を獲得した。

フリーの曲は著作権の問題で1度違う曲に変更していたが、「最初1回NGと言われてしまったけど、今は再交渉していい方向に進んでいるのでしっかりそのタイミングから滑り込んでいる」といい練習も積めている様子。

勝負のGPシリーズ中国大会へ向けて、出発まで2週間。「しっかりやるべきことを毎日こなして、毎日大切に練習したい」と、ここからさらなる高みへ羽ばたいていく。

また、全日本選手権過去2回出場を誇る関西大学4年生の鈴木なつは、9月初めに拠点を故郷・仙台に戻し、迎えるラストシーズン。

「岩本英嗣先生とも本田武史先生とも全日本に行けたんですけど、浪岡秀先生とは行けていないので、浪岡先生と一緒に全日本に行けたら嬉しいなと思うのでそこを目標にやっていきたい」

最後に滑ると決めていた『レ・ミゼラブル』で恩師を最高峰の舞台へ連れていく。

シニア男子・女子、詳細結果

【シニア男子】

1位 友野 一希（第一住建グループ）237.63点

2位 片伊勢 武 アミン（関西大学）195.42点

3位 中村 俊介（木下アカデミー）190.46点

4位 森本 涼雅（同志社大学）185.71点

5位 木科 雄登（関西大学）180.96点

6位 前川 裕士（大公大FSC）154.30点

7位 三島 悠生（ひょうご西宮FSC）138.54点

8位 樋口 温之（関西大学）132.58点

9位 彦阪 昇吾（立命館大学）130.05点

10位 垂水 爽空（関空スケート）123.43点

11位 小林 隼（同志社大学）123.04点

12位 生田 琉悟（近畿大学FSC）101.09点

13位 郄木 航太（近畿大学FSC）96.14点

14位 垣内 珀琉（ひょうご西宮FSC）82.15点

WD：朝賀 俊太朗（関西大学）

【シニア女子】

1位 三宅 咲綺（シスメックス）198.42点

2位 三原 舞依（シスメックス）187.56点

3位 吉田 陽菜（木下アカデミー）167.53点

4位 重田 美星（同志社大学）153.79点

5位 清水 咲衣（同志社大学）149.71点

6位 岩崎 陽菜（甲南女子大学）138.77点

7位 寺島 綾優（近畿大学FSC）136.80点

8位 鈴木 なつ（関西大学）128.11点

9位 柴野 ちりさ（Kanseiアカデミー）123.87点

10位 木下 桜香（Kanseiアカデミー）122.82点

11位 東 華乃子（同志社大学）120.10点