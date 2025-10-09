2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督(57)とエディー・ジョーンズヘッドコーチ(65)のスペシャル対談が実現。長く指導する二人だからこそ感じる「日本代表」について語ってくれました。

■2022年カタールW杯 スペインとドイツに歴史的勝利

エディー「ドイツ戦とスペイン戦はいずれも大きな勝利でした。日本が世界の強豪を破るのは本当に素晴らしい結果です。その試合でどんな戦術的な優位を得ることができたのでしょうか」

森保「基本的には陸上でいうと短距離型100mで勝つよりもマラソン型で勝っていくことを考えていました。できるだけ長い時間を耐えながら、最後の追い込みのところで、より粘り強いメンタリティーを出して勝っていく。試合の戦況が変わっていって、相手としては『こんなはずはなかった』。我々としては『狙いとした戦いができた』と感じていたと思います。その時の日本人の最大限のパワーを発揮するための戦術としては、ハマったところはあったかなと思います」

「ただ日本人のメンタリティーって粘り強く戦うというところをより表現しようとしすぎて、ややもすると守備的になってたというところは自分自身振り返ってもあったと思います」

■森保監督2期目は「差し馬より先行勝ち切りの逃げ馬」

森保「これから先はより五分五分の戦いをして先行して勝ちきる。（競馬で言うなら）差し馬より先行勝ち切りの逃げ馬で勝っていけるように2期目はトライしています。やはり日本人が世界で勝っていくために、実はもっとできるっていうところを高い基準を持って日常を戦っていけばできると思います」

森保監督が先行勝ち切りの戦術を選択した理由は他にもあるといいます。

森保「リバプールであったり、ブライトンであったり世界のトップクラスで戦っている選手たちは、最初から仕掛けていくということを日常でやっているので、普段やっていることと日本代表にあまりギャップがないように、選手たちができるだけストレスを感じないように。アグレッシブに戦いながらも日本の粘り強く戦い続けるというところをミックスしてチーム作りできたらなと思います」

■「粘り強く」「アグレッシブ」ミックスしたチーム作りは指導者の腕の見せ所

エディー「攻撃的な姿勢と粘り強さのバランスを取るのはコーチとしての力量を問われるところです。少しの違いで一方に寄りすぎるとまとまりが失われてしまいます。だから選手たちに響くちょうどいいバランスを見つけることが大切です」

森保「『アグレッシブに』と『粘り強く』も真逆のアプローチなので、これは迷うことになるのではというのはあります。実はミーティングの時にもこの言葉を使うので、私自身も迷っているところがありますが、でも両方ともやはり持ち合わせないと試合に勝つ確率・可能性を上げられないと思いますので、両方を実践できるように、局面によって実践できるようにチーム作りをチャレンジしたいなと思います」

10月10日(金)サッカー日本代表は、パラグアイとの試合を迎えます。