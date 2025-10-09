永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開 ゲストにATEEZ・HONGJOONG＆YUNHO、梶裕貴、鞘師里保ら
King ＆ Princeの永瀬廉が音楽トークバラエティー初MCを務めるテレビ東京『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』がきょう深夜2時5時から放送される。このほど永瀬によるメインビジュアルが公開された。
【番組カット】笑顔が素敵！楽しそうに団らんする永瀬廉＆玉森裕太
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを迎え、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティーだ。
初回放送のゲストは、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げる。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押すような番組となっている。
公開されたメインビジュアルは鮮やかなグリーンを背景に、永瀬のあたたかな笑顔を組み合わせて、爽やかで明るい雰囲気に仕上がった。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインに仕上がった。
10月中に放送される同番組では、ゲストに内田篤人、HONGJOONG（ATEEZ）、YUNHO（ATEEZ）、梶裕貴、鞘師里保、槙野智章を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していく。各ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時更新中だ。
【番組カット】笑顔が素敵！楽しそうに団らんする永瀬廉＆玉森裕太
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを迎え、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティーだ。
公開されたメインビジュアルは鮮やかなグリーンを背景に、永瀬のあたたかな笑顔を組み合わせて、爽やかで明るい雰囲気に仕上がった。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインに仕上がった。
10月中に放送される同番組では、ゲストに内田篤人、HONGJOONG（ATEEZ）、YUNHO（ATEEZ）、梶裕貴、鞘師里保、槙野智章を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していく。各ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時更新中だ。