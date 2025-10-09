◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦の試合前会見に出席した。

この日の先発はエース山本由伸投手（２７）。指揮官は「このシリーズを締めくくるチャンスを与える上では、彼がふさわしい男」と期待し、「（３連勝で終わらせることは）重要だ。相手は後手に回っているし、我々はホームに戻ってきてエースがマウンドにいる。今の我々のプレーの調子を考えれば、フィリーズに息つく暇を与えないようにしたいと思っている」と力を込めた。

同シリーズの第１戦、第２戦はともに佐々木朗希投手（２３）がセーブを挙げて試合を締めた。中１日で迎えたこの日、シーハンを含めて起用できる状態かと聞かれると、ロバーツ監督は「今まさにキャッチボールをしているはずだから、終わったら彼らの状態を確認する」と説明。ポストシーズンでは本来は先発の投手がリリーフ登板することもあるが、スネル、大谷翔平が救援に回る可能性に関して「その２人（大谷、スネル）は、頭の中で組み立てているプランや計算の中には含まれていない」と指揮官。また、第１戦でリリーフ登板し、第４戦に先発予定のグラスノーについても「今夜は選択肢には入らない」とした。