75周年記念車を発売

モーガンカーズ・ジャパンは10月8日より、全国の正規販売代理店において、限定車『モーガン・プラス・フォー75（MORGAN PLUS FOUR 75）』の販売を開始した。

【画像】モーガン・プラス・フォー、75年の歴史 全23枚

このモデルはプラス・フォーの生産75周年を記念し、全世界75台限定で販売される。



『モーガン・プラス・フォー75』を世界限定75台で発売。 モーガンカーズ・ジャパン

価格はマニュアル・トランスミッション・モデル、オートマチック・トランスミッション・モデルともに1755万6000円で、デリバリーは2026年夏以降が予定されている。

プラス・フォー75の特別仕様

モーガン・プラス・フォー75には、リアに75周年を示すバッジが装着される。

また、通常は有償となる『エクステリアペイント（パール、マット、ツートーンを除く）』、『インテリアレザー（エクステンディッドレザーインテリアを除く）』、『カーペット』、『イージーアップフード』、『ウイングビーディング（パイピング）』といったオプションが無償で選択可能となっている。



『モーガン・プラス・フォー75』を世界限定75台で発売。 モーガンカーズ・ジャパン

プラス・フォーの75年の歴史と現在

モーガン・プラス・フォーは自動車業界で最も長い歴史を持つ車名の1つであり、1950年9月29日付の英国AUTOCAR誌で初めて公開され、同10月27日にアールズ・コートにおいて一般公開された。

このモデルはモーガンの軽量で魅力的な走りと、近代的なエンジニアリング、そして受け継がれてきたコーチビルド技術の絶妙なバランスの代名詞となった。



マルバーン・リンクで今なお昔ながらのコーチビルド生産方式でオーダーメイドされるモーガン・プラス・フォー。 モーガンカーズ・ジャパン

現在生産されているプラス・フォーは、2020年に導入されたCXジェネレーション・ボンデッド・アルミニウム・プラットフォームとBMW製の2.0L直列4気筒ターボエンジンを搭載しており、伝統的なコーチビルドとハンドクラフトのディテールに支えられながら、洗練されたパフォーマンスとドライビングフィールを実現している。