女優の綾瀬はるかさん（40）が大人気ロックバンドとの豪華オフショットを公開し、話題になっています。



【写真】綾瀬はるかさん、めっちゃうれしそう！

綾瀬さんのマネージャーが公式インスタグラムに投稿したもの。「Mrs. GREEN APPLEさんの新曲【GOOD DAY】のMVに出演させていただきました！ぜひご覧ください」とし、綾瀬さんが大人気バンドMrs. GREEN APPLEの新曲MVに出演したことを報告しました。



公開した写真には、ピンクや青といった色鮮やかで個性的な衣装を身にまとったMrs. GREEN APPLEの大森元喜さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんと並ぶワンピース姿の綾瀬さんが。



綾瀬さんが心底うれしそうな笑顔でピースサインする1枚もあり、Mrs. GREEN APPLEの3人との仕事がいかに楽しかったかが伝わってきます。



写真を見たネットユーザーからは、「可愛らしい笑顔」「まさかの出演でびっくり」「豪華なメンバー」「好きと好きのコラボは堪らなく嬉しい」「最高のメンツ！！」「共演胸熱」「好きが大渋滞」などの声が寄せられました。



同曲は、Mrs. GREEN APPLEがキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」のテーマソングとして書き下ろした楽曲。同ブランドのテレビCMにはMrs. GREEN APPLE、綾瀬さん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが出演しています。