歌舞伎俳優の市川團十郎さんがインスタグラムを更新し、長女・市川ぼたんさん（麗禾さん）と、長男・市川新之助さん（勸玄さん）の姉弟ショットを披露した。ネット上では、2人の成長ぶりに驚く声が多く寄せられている。



【写真】すっかり美女と青年！市川團十郎さんの子どもたち

團十郎さんは、「中秋の名月」とコメントし、「#月見」のハッシュタグをつけて写真を投稿。夜の暗がりに照らされ、中央に飾られた花と月見団子を囲む写真や、仲良く身体を寄せ合ってピースをする写真での2人を見ると、父・團十郎さんと、元フリーアナウンサーの亡き母・小林麻央さん（享年34）の面影も感じられる。



SNSでは、「可愛い 2人とも成長しましたね」「新之助さんぼたんさんお二人本当に仲が良いですね」「新之助さん背が大きくなりましたね」「れいかちゃんめちゃくちゃ美人で可愛いですね」「あっという間にこんなに成長されて」「ぼたんさんは目がパパ 新之助さんはママ 姉弟が仲むずまじくて素敵です」「すっかり青年」「真央さんの面影がありますね ほっこりしました」などのコメントがあった。



團十郎さんは、2004年 5月に十一代目市川海老蔵を襲名。その後、2022年11月の歌舞伎座にて十三代目市川團十郎を襲名した。麗禾さんは2019年8月『市川會』にて四代目市川ぼたんを襲名。勸玄さんは2022年11月歌舞伎座にて『外郎売』の"外郎売実は曽我五郎"にて八代目市川新之助を名乗り初舞台。