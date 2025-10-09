バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）、ライジングゼファー福岡が11日と12日の両日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で福島とのホーム開幕2連戦に臨む。

2、3日の静岡との開幕節2試合は1勝1敗。スタートダッシュを狙うためにも、福島雅人新監督は「速い展開のバスケでアグレッシブに攻めたい」と誓った。

B2福岡は昨季、レギュラーシーズン42勝18敗で7季ぶりに西地区優勝を果たしたが、B2プレーオフは準決勝で富山に敗れて1部（B1）昇格を逃した。今季は成績による昇降格制度はないものの、2季連続の地区優勝とB2制覇がクラブのノルマ。米プロNBAでプレーしたデイボン・リードや地元福岡出身の狩野祐介、井手拓実ら新戦力5人を加えた。

昨季は重量級の外国籍センターを軸にインサイドで優位に立った一方、攻守の切り替えでは後手を踏んだ。アシスタントコーチから今季昇格した福島監督は「今季はアウトサイドからのシュートとポイントガードの縦への切り込みなどを織り交ぜる攻撃が軸になる」と昨季からの変革を強調する。

鍵を握るのが、B2愛媛から移籍した27歳のポイントガード兼シューティングガードの青木龍史だ。開幕から2試合続けて先発出場し、2戦とも2桁得点をマークした。元々シュート力には定評があり、指揮官は「試合を組み立てるプレーメーカーとしての役割も任せたい。シュートも打たなきゃいけないし、スペースをつくって味方に良いパスも供給しなきゃいけない。青木にとってはチャレンジだが、彼の成長がチームの成長につながる」と幅広い活躍を期待する。

B2福岡にとって成績以上に重要なのが入場者数の大幅な向上だ。Bリーグは2026年秋、成績より経営力を重視したカテゴリーに再編。最上位カテゴリーの「Bプレミア」に福岡は当面入れず、29〜30年シーズンからの参入を目指しているが、実現するには今季1試合平均4000人以上を達成する必要がある。昨季は過去最高の2205人を記録したものの、目標との差は大きく、高いハードルであることは否めない。

大阪府出身の福島監督がイメージするのは、プロ野球の阪神タイガースだ。「負けたら批判は強いけど、それだけ愛されてファンの生活の一部になっている。自分たちもプロだから勝つことはもちろん、選手たちの懸命なプレーが観客の生活を後押しするような存在になれたら」と語る。

勝てるチームと観客を魅了するチームの両立は「簡単なことではない」と認める。だからこそ「ポジティブにアグレッシブに戦っていると（ファンに）何かが伝わる。そうしたチームの土台をしっかり作ってBプレミア入りへチャレンジを続けていきたい」と情熱を燃やした。（山崎清文）

練習で選手に指示を出すライジングゼファー福岡の福島雅人監督（撮影・山崎清文）

◆ライジングゼファー福岡の今季ホームゲーム

月・日（曜）開始時 相手（会場）

10・11（土）14:05 福島（照葉積水ハウスアリーナ）

10・12（日）14:05 福島（照葉積水ハウスアリーナ）

10・15（水）19:05 愛媛（照葉積水ハウスアリーナ）

10・24（金）19:05 信州（照葉積水ハウスアリーナ）

10・25（土）14:00 信州（照葉積水ハウスアリーナ）

10・31（金）19:35 神戸（照葉積水ハウスアリーナ）

11・ 1（土）15:05 神戸（照葉積水ハウスアリーナ）

11・15（土）15:05 熊本（北九州市立総合体育館）

11・16（日）15:05 熊本（北九州市立総合体育館）

12・ 5（金）19:35 神戸（福岡市民体育館）

12・ 6（土）15:05 神戸（福岡市民体育館）

12・12（金）19:35鹿児島（照葉積水ハウスアリーナ）

12・13（金）15:05鹿児島（照葉積水ハウスアリーナ）

12・27（土）15:05 静岡（照葉積水ハウスアリーナ）

12・28（日）15:05 静岡（照葉積水ハウスアリーナ）

【2026年】

1・ 3（土）14:05 山形（北九州メッセ）

1・ 4（日）14:05 山形（北九州メッセ）

1・23（金）19:35 奈良（照葉積水ハウスアリーナ）

1・24（土）15:05 奈良（照葉積水ハウスアリーナ）

2・ 8（日）16:05 岩手（照葉積水ハウスアリーナ）

2・ 9（月）19:05 岩手（照葉積水ハウスアリーナ）

3・ 7（土）15:05 福井（北九州市立総合体育館）

3・ 8（日）14:05 福井（北九州市立総合体育館）

3・21（土）15:05 愛媛（照葉積水ハウスアリーナ）

3・22（日）15:05 愛媛（照葉積水ハウスアリーナ）

未 定 熊本（未定）

未 定 熊本（未定）

未 定 横浜EX（未定）

未 定 横浜EX（未定）

未 定 静岡（未定）

未 定 静岡（未定）