J1アビスパ福岡の秋野央樹が8日、31歳の誕生日を迎えた。練習後にはウオーターシャワーで仲間から祝福された後、1年間の目標を問われ「けがと病気をしないこと」と即答した。8月下旬からコンディション不良でベンチ外や別メニュー調整となる時期があっただけに「残り5試合しかないので、少しでも多くチームの力になれるように」と決意を新たにした。

チームは前節の横浜FC戦で連敗を「5」で止めたばかり。もどかしい期間も経験し「みんなの勝ちたい気持ちがピッチに落ちたと思う。勝ちたいという気持ちを前面に出さないと勝ちには届かない」と1勝瓩龍賚も実感した。

アビスパが苦しんだ間、昨季まで5年半在籍し、主将も務めたJ2長崎は好調だ。現在、自動昇格圏の2位につけている。迷った末に今季はアビスパでの挑戦を選んだが、秋野は今でも長崎の試合結果をチェック。可能なときはフルタイムで試合動画を確認し、少なくともハイライトは必ず見ているという。豊富な資金力による戦力補強が功を奏しているが、「はたから見たら勝って当たり前と見られると思うけど、選手がそろっていれば勝てるものでもない」と言い切る。

「目標に向かって一つになっていることを外から見て感じている。だから、ああいう結果につながっていると思う」

このままいけば、J1で古巣対決…という来季のイメージも思い浮かべたくなるが、秋野は冷静だ。「自分たちだって（残留など）何かが決まっているわけではないし、長崎の選手も誰ひとり安心していないと思う。あと一つ、もう一歩のところを何度も経験している。油断しないように」と目の前の一戦に集中する。（伊藤瀬里加）