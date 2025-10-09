「誰かから言われて」久保建英、親友の韓国代表MFと争う“アジアトップ”に興味なし…「どうせなら満場一致で」
先日、現地10月16日にサウジアラビアのリヤドで開催されるAFCアワード・リヤド2025のノミネート選手が発表された。
アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手から選出される、「アジア年間最優秀国際選手賞」の候補には、日本代表MFの久保建英（レアル・ソシエダ）が、韓国代表MFのイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イラン代表FWのメフディ・タレミ（インテル→オリンピアコス）とともにセレクトされた。
アジアのトップクラスの選手の多くが欧州でプレーしているため、事実上、「アジアトップ」の称号が得られる同賞にノミネートされたことについて、久保はどう考えているのか。
日本代表の練習後の囲み取材で尋ねると、こう本音を語った。
「らしいっすね。あっち（欧州）にいると、アジアの賞というのは耳に入ってこないというか、誰かから言われてあれですけど、特にあんまり気にしてないですね」
他の記者から、（2018年の）長谷部誠以来、日本人が受賞していない事実を聞かされても、それほど関心のない様子だった。
「選ばれたら選ばれたで光栄なことですけど、まあ選ばれるなら、どうせなら満場一致で選ばれるくらいの活躍をしたいなと思ってるんで。特に選ばれてもどうっていうことは。今のところないかもしれないです」
自身のパフォーマンスに満足していないからこその言葉なのだろう。
とはいえ、受賞すれば、香川真司、長友佑都、岡崎慎司、長谷部に次ぐ、日本人５人目の栄誉となる。
事実上、親友のイ・ガンインとの一騎打ちか。最終結果に注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
