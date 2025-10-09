■台風22号

非常に強い勢力の台風22号は9日朝、伊豆諸島の近くを通過しています。このあとは勢力を維持したまま東へ進み、午後は次第に伊豆諸島から離れる予想です。伊豆諸島には大雨や暴風、波浪の特別警報が発表されています。昼前にかけて、最大級の警戒を続けてください。

■台風23号

そして、8日(水)新たに台風23号が発生しました。23号も22号を追うように北上してきそうです。今後の進路をみますと、まず土日は沖縄に接近するおそれがあります。その後は東よりに進路を変えて、週明けにかけて本州の南を進む予想です。三連休の天気にも大きく影響するおそれがありますので、今後も最新の台風情報にご注意ください。

◎全国の天気

伊豆諸島は昼前にかけて暴風や高波に最大級の警戒をするとともに、大雨による災害にも厳重に警戒してください。その他は全国的に晴れる所が多い予想です。札幌は昼前まで局地的な雷雨にご注意ください。関東南部も午前中にわか雨がありそうです。また、全国的に北よりの風が強めで、関東は北東の風が強まるでしょう。

◎予想最高気温

前日より低い所が多く、北日本は大幅に低くなりそうです。札幌は7℃低い16℃、仙台は5℃低い21℃の予想です。東京も4℃低い24℃で涼しくなるでしょう。東海と西日本は30℃前後の所が多く、暑さが続く見通しです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

土日は沖縄で台風23号の影響が出そうです。うねりを伴う高波や大雨などにご注意ください。西日本は10日(金)にかけて晴れる所が多いでしょう。その後は13日(月)にかけて太平洋側中心に、台風23号の影響を受けるかもしれません。

・札幌〜名古屋

土日は雲が増えて、北日本を中心に雨の降る所があるでしょう。その後、来週は東北と東日本で曇りや雨の日が多くなりそうです。なお、週明けは台風23号が再び伊豆諸島のあたりに近づくおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。