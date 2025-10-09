ガザ停戦交渉の進展を受け、トランプ氏が週末にも中東を訪問する可能性に言及した/Evan Vucci/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は８日、エジプトで行われているパレスチナ自治区ガザ地区の紛争をめぐる停戦協議に進展があったと明らかにし、今週末にも中東に赴く可能性があると述べた。

トランプ氏は米国が示したガザ和平案についての協議が合意に達する確率は「かなり高い」との考えを示し、早ければ１１日にも自ら中東を訪問する用意があると述べた。ただし、その場合、どの国を訪問することになるかは明らかにしなかった。

これより前に、ルビオ米国務長官もガザ和平案をめぐる協議で「多くの進展」があったと述べ、トランプ氏が近く中東を訪問する可能性に言及していた。

イスラエルとハマスの交渉担当者による協議はエジプトのリゾート地シャルムエルシェイクで６日夜から始まった。この件に詳しいイスラエルの情報筋によると、協議はイスラエル軍のガザからの撤退、ガザに拘束されている人質の解放のタイムライン、釈放されるパレスチナ人の囚人のリストに焦点が当てられているという。

８日には仲介国の米国やカタール、トルコの担当者らも協議に参加した。

ルビオ氏によると、和平案には合意後７２時間以内に人質全員が解放されることが盛り込まれている。人質解放と同じタイミングでのイスラエル軍のガザ撤退については現在詰めている段階だという。