本日の予定【発言・イベント】
8:15 グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答なし）
8:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、FOXインタビュー応じる
9:00 豪消費者インフレ期待（10月）
12:35 日本5年利付国債入札（2兆4000億円程度）
16:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、フィンテックイベント出席
17:30 マン英中銀委員、イベント講演
19:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、議会証言
20:30 ECB議事録（9月10日-11日開催分）
21:30 パウエルFRB議長、FRB主催会議開会挨拶（事前収録）
21:35 ボウマンFRB副議長、FRB主催会議開会挨拶
21:45 ベッセント米財務長官とボウマンFRB副議長、対談
10日1:45 バーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 米30年債入札（220億ドル）
バーFRB理事、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント出席
4:45 ボウマンFRB副議長、FRB主催会議閉会挨拶
7:00 ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席
ユーロ圏財務相会合
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
