ABCテレビの新人アナウンサー・新貝まゆが、かわいすぎると視聴者の間で話題に！ フレッシュな新貝アナは、お笑いコンビ・ぺこぱがMCを務めるスポーツバラエティ番組のアシスタントを務めた。ぺこぱを驚かせた、彼女の大学時代のエピソードとは……!?

【TVer】新人・新貝まゆアナ、ぺこぱたちと一緒に聴覚障がい者のためのスポーツ・デフバレーに挑戦！ 女子日本代表との勝負の結果はまさかの……!?

2025年にABCテレビへ入社した新貝アナは、2003年1月11日生まれの22歳。出身は福岡県、趣味は旅行とお酒を飲むこと、特技はピアノと囲碁だ。朝の情報番組『おはよう朝日です』では月～木曜日に出演しており、Instagramでは「まゆゆん毎日の活力」「いつもキレイすぎでかわいい すごく気配りできて好きになりました」「まゆゆすっかり朝の顔 かわいいなあ今日もピカイチ」などと視聴者が盛り上がっている。

そんな期待の新人・新貝アナが、リニューアルしたスポーツバラエティ番組『ぺこぱのまるスポ』（ABCテレビ）のアシスタントを初担当！ 「大学では、体育会水上スキー部に所属していました！」「なんでも一生懸命、なんでも当たって砕けてで頑張りたいと思います！」と、フレッシュな笑顔で自己紹介した。

「（体育会水上スキー部の所属理由は）水の上を滑れたらかっこいいかなと思って！」と語る新貝アナに、MCであるぺこぱの松陰寺太勇は、「誰が陸の上を滑ってんだって！」とノリツッコミ。さらに松陰寺は、『ぺこぱのまるスポ』のアシスタントを若手アナウンサーが回替わりで担当することにも、「ABCの新人アナの踏み台！」とツッコみ、新貝アナから「違います違います！」「そんなそんな！」と苦笑交じりに否定された。

ちなみに、『ぺこぱのまるスポ』の新レギュラーメンバーは、世界で活躍する17人組ダンスチーム・アバンギャルディに決定した。2022年に発足したアバンギャルディは、学生服とおかっぱヘアが特徴的で、ダンスが超キレッキレ！ 代表曲『OKP Cipher』のMVは、YouTube再生回数が200万回を超え、SNS総再生回数はなんと数十億回を誇る。

ぺこぱ、アバンギャルディ、新貝アナら“新生まるスポチーム”は、聴覚障がい者のためのバレーボール・デフバレーに挑戦することに！ 耳栓とイヤーマフを装着した新貝アナとアバンギャルディのミユウは、耳が聞こえないせいかコミュニケーションが上手く取れず大慌て。デフバレーの難しさを痛感する2人に、その様子を見守っていたぺこぱも共感しつつ、シュウペイは「ちょっと仲悪かったですね」とイジって笑いを誘った。

さらに新生まるスポチームは、東京2025デフリンピック（11月15日から開催）デフバレー女子日本代表で双子の梅本綾也華選手と沙也華選手へ無謀にも勝負を挑んだ！ 新生まるスポチームが、あの手この手で梅本姉妹に食らいついた笑えて熱い試合VTRは、10月5日に放送された『ぺこぱのまるスポ』で公開された。