本日10月9日（木）よる7時〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ」と「料理時間ハンデマッチ」の2時間SP。

ゴチのVIPチャレンジャーは、4年ぶりの登場となる新木優子と、朝ドラを始め話題作に続々出演している戸塚純貴。前回もう1品頼まなかったらピタリ賞だった新木は、悔しさを何度も思い出したといい「今回こそはピタリ賞」と意欲を燃やす。一方の戸塚はゴチ初登場。増田貴久のハイトーンボイスに「急に大きな声を出されて」と驚く。

ゴチバトルの舞台は東京・赤坂の中華料理「トゥーランドット 臥龍居」。オーナーシェフは中華の鉄人・脇屋友詞氏。店の自慢はフカヒレ料理で、唯一無二のフカヒレ料理が続々登場。設定金額は30,000円、自腹額は8人で約24万円となる。前回ビリの小芝風花は現在5位、そして新メンバーの白石麻衣が最下位と女性陣が大ピンチ。今回を入れて残りは6戦となり、もう一戦も負けられない正念場を迎える！

今回のテーマは“AIvs人間ゴチ”。最新AIに過去3年分のゴチに出た料理や値段、予想金額との誤差などのデータを全てインプットしており、ゴチメンバーそれぞれの必勝パターンを徹底的に分析している。ある厳正な勝負の結果、白石と小芝の2人だけがAIにアドバイスを受ける権利をゲット。後がない2人だけあって、ビッグチャンスを手にして狂喜乱舞。オススメのオーダーをAIに聞いたり、料理の値段予想まで聞いて完璧にAIの指示通りに行動し、小芝は「ピタリ賞取ったらどうしよう」と勝利を確信する。

一方せいやは「人間の力見せますわ」と意気込み、Mr.ゴチとして経験豊富な岡村隆史もAIに終始ケンカを売る。するとAIが最下位予想で岡村を名指しし、これに岡村も「やってやろうじゃねえか」と一触即発に！

最先端のAI技術も紹介。写真を元に絵日記を書いてくれるAIには、そのクオリティの高さに戸塚も「見抜けない！」と驚愕。曲のイメージを入力すると作詞・作曲・歌唱ができるAIでは、せいやの即興ソング「まいやんハワイやん」のタイトルを入力すると、まさかの神曲が誕生。さらに、AIに増田の食リポやボケについての感想を聞くと、切れ味の鋭すぎる辛口コメントに増田本人も「テキーラもらっていい？」とヤケクソに…。高橋文哉はAIと漢字一文字食リポ対決に挑むが、これも期待以上のハイレベルな戦いに!?

最先端AIと人間とのガチンコバトルが繰り広げられるゴチ。勝つのはAIか？それとも人間か？