アルゼンチンが全勝で8強入り!エースFWサルコが大会単独トップの4戦4発! コロンビアは3大会連続で快挙
U-20ワールドカップは8日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)2日目を行い、アルゼンチンとコロンビアが準々決勝進出を決めた。アルゼンチンは6大会ぶり、コロンビアは3大会連続の8強入り。11日の準々決勝ではアルゼンチンがメキシコと、コロンビアがスペインとそれぞれ対戦する。
D組を3連勝で首位通過したアルゼンチンはF組3位のナイジェリアと対戦し、4-0で勝利した。
まずは前半2分、エースのFWアレホ・サルコ(レバークーゼン)が右からのパスに詰めて今大会単独最多4点目となるゴールを奪うと、同23分には左利きのMFマヘル・カリーソ(ベレス・サルスフィールド)がゴール正面からのFKを直接沈めて追加点。一方のナイジェリアは前半終了間際、セットプレーから“飛び級”18歳のMFダニエル・ダガ(モルデFK)に決定機が訪れたが、GKサンティーノ・バルビ(タレス)のファインセーブに阻まれた。
するとアルゼンチンは後半7分、中盤でのボール奪取からMFミルトン・デルガド(ボカ・ジュニアーズ)がスルーパスを送ると、フリーで抜け出したカリーソが左足で冷静に沈め、1試合2ゴールを記録。最後は同21分、MFジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)のスルーパスに反応したMFマテオ・シルベッティが決め、途中出場ホットラインでゴールラッシュを仕上げた。
F組を1勝2分で首位通過したコロンビアはE組2位の南アフリカと対戦し、3-1で勝利した。
コロンビアは前半7分、左サイドを突破したFWオスカル・ペレア(ストラスブール→AVS)がクロスを送ると、ファーサイドでFWジョエル・カンチンボ(ジュニオールFC)が反応。右足ボレーでそのまま叩き込み、ウイングからウイングへのダイナミックな展開で先制点が決まった。
ところが後半開始直後、コロンビアはビルドアップを試みたGKジョルダン・ガルシア(フォルタレーザ)が足を滑らせると、FWシビウェ・マギディギディ(シウェレレ)に奪われ、そのまま倒してしまいPKを献上。南アフリカはこれを10番のMFムフンド・ビラカジ(カイザーチーフス)が決めて1-1の同点となった。
それでもコロンビアのエースが守護神のミスを救った。まずは後半18分、左サイドを攻め上がったペレアのクロスが相手に当たってボックス内にこぼれると、FWネイサー・ビジャレアル(ミリオナリオス)が振り向きざまに右足で突き刺し、勝ち越しに成功。さらに同アディショナルタイム6分、カウンターからまたもビジャレアルがダメ押しゴールを奪った。
