【EASL開幕戦】アルバルク東京、初出場同士の激突で終盤に力尽き、ザック・ブロンコスに敗戦

10月8日、京王アリーナTOKYOで「東アジアスーパーリーグ（EASL）」の2025－26シーズンが行われ、グループCに属するアルバルク東京がザック・ブロンコス（モンゴル）と対戦した。

主力に故障者が多く、この試合でもセバスチャン・サイズが欠場となったA東京。試合開始からブロンコスの小気味よい攻撃に手を焼き、第1クォーター残り時間4分32秒に15－24とリードを許す。しかし、ここから持ち前のディフェンスが機能。相手の得点を抑えることに成功すると、ザック・バランスキーやスティーブ・ザックのシュートで加点し、25－28で最初の10分を終了した。

第2クォーターに入り、ザックのインサイドに加え、残り6分18秒、マーカス・フォスターの3ポイントシュートで36－36の同点に追いつくと、小酒部泰暉が3ポイントで続き、逆転に成功。その後はザックのインサイドなどで得点を重ね、49－46で前半を折り返した。

後半に入ると、一進一退の展開に。しかし、中盤以降シュートが決まらない時間帯が続くとリードを奪われる。ここから福澤晃平の3ポイントなどで追い上げ、59－62で第4クォーターへ。6分49秒に安藤周人がバスケットカウントを決めると、フォスターがゴール下に切れ込み、66－66と追いつく。ただし、その後、シュートがリングを叩き、なかなか得点を挙げられない。残り3分20秒には3ポイントを沈められ、その後もミスから得点を許し、残り1分53秒には66－77に。その後もシュートを決められず、ゲームセット。A東京ハEASL初戦で69－84で敗れた。

個人スタッツではフォスターが20得点、ザックが10得点9リバウンドを記録した。対するブロンコスはオモエフェイ・ジョンソンが25得点11リバウンドのダブルダブルを達成。続いて、イアン・ミラーが22得点6アシスト、アルタンゲレル・アズバヤルが16得点6リバウンドをマークし、勝利に貢献した。

■東アジアスーパーリーグ（EASL）グループC



アルバルク東京 69－84 ザック・ブロンコス



A東京｜25｜24｜10｜10｜＝69



ザック｜28｜18｜16｜22｜＝84

【動画】A東京の小酒部が難しい体勢から決めきる