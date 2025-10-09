言われたら喜びます。無意識に男性が待っている「女性の言葉」３つ
男性は好きな言葉から言われたい言葉があります。
そこで今回は、無意識に男性が待っている「女性の言葉」をピックアップ。
ぜひ絶妙なタイミングで繰り出してみてください。
「さすが」
男性は承認欲求が強いので、好きな女性に認められたいと強く思っているもの。
なので、手助けしてもらったり、専門的な知識を披露してくれた時は「さすが」と褒めてあげましょう。
男性の承認欲求を満たすことができれば、ますますあなたにに夢中になること間違いなしです。
「こんなの初めて…」
女性の「初めて」という言葉に弱い男性は少なくありません。
ぜひ「彼とデートしたときや何かを一緒にしたときに、ぜひ「〇〇くんが初めて」アピールをしちゃいましょう。
「まだ帰りたくない」
別れ際に女性から寂しそうに「まだ帰りたくない」と言うと、男性もあなたが愛しくてたまらなくなります。
ここでポイントなのが彼を本当に困らせるようなわがままな印象を与えないこと。
「まだ帰りたくないな…。なんちゃって！」と半分本気で半分冗談っぽく伝えることで、男性の心を虜にしましょう。
女性の何気ない一言に意外とグッとくる男性は少なくありません。上手に彼の愛情を高めていきましょうね。
