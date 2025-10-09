上腕三頭筋×腹斜筋を一気に強化！１日10回【二の腕ほっそり＆お腹くびれる】簡単エクササイズ
「二の腕を細くしたい」「お腹をくびれさせたい」--この両方を叶えてくれる簡単エクササイズが【リバースプッシュアップ】。二の腕痩せの鍵となる上腕三頭筋と、くびれを作る腹斜筋を同時に鍛えることができるんです。腕を曲げ伸ばしするだけのシンプルさながら、実際にやってみると少々ハード。でも、習慣化すれば、二の腕のたるみもお腹のぽっこりもスッキリ解消できます。
🌼１ヶ月で体重−３kg！１日たった２〜３分で見た目がスッキリ変わった【肩甲骨ほぐし習慣】
リバースプッシュアップ
（１）体育座りをして、手をお尻の真後ろに着いて腰を浮かせる
▲手を置く位置は肩の真下です
（２）そのままの姿勢で“ひじのみ”で屈伸運動を10回繰り返す
▲ お尻が床に落ちることがないように注意。また、ひじの屈伸時は脇を開かないようにしてください
これを“１日あたり１セットを目標”に実践します。続けるほど引き締め効果を実感できるので、ぜひテレビを観ながらなど習慣化して細見えする体を育んでいきましょうね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞