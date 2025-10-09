「愛してる」と言ってくれるけど…行動が伴わない“口だけ男”の見抜き方
「愛してる」「一緒にいたい」――そんな言葉を頻繁に口にしてくれる彼。最初はうれしくて舞い上がるけれど、ふと冷静になったときに「でも、行動がついてきてない…」と違和感を覚えたことはありませんか？そこで今回は、そんな行動が伴わない“口だけ男”の行動パターンを具体的に紹介します。
約束はするけど守ってくれない
「旅行行こうね」「週末デートしよう」と口では大きなことを言うのに、直前で平気でキャンセルしたり「やっぱり無理」と曖昧にする…。こんな態度を繰り返す男性は要注意。約束を守る姿勢はその人の誠実さを映す鏡です。すぐに言い訳を並べる男性は、その場をつなぐことしか考えていない可能性があります。
言葉のわりに会う努力をしない
LINEや電話では「会いたい」「君が一番」と愛情表現をしてくるのに、実際に会う機会は極端に少ない。これも典型的な“口だけ男”の特徴です。会う時間をつくるのは、気持ちが本気かどうかをはかる大切な指標。言葉だけで埋め合わせようとする男性は、あなたを「都合のいい存在」としか見ていない可能性があります。
将来の話を徹底的に避ける
恋人との関係が深まるにつれ、自然と「これからどうしていきたいか」という話が出てくるもの。ところが“口だけ男”は、「結婚」「キャリア」「家族」といった将来に直結する話題を避けがちです。責任や覚悟を持ちたくないからこそ、あえて軽い会話や冗談でごまかすのでしょう。
「愛してる」という言葉は確かに胸に響きます。でも、恋愛で本当に信じるべきは“行動”です。甘い言葉だけに心を奪われすぎず、しっかりと行動を見極めることを意識していきましょうね。
