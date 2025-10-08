このセリフに要注意。浮気中の男性が無意識に口にすること
彼氏のセリフにどこか違和感を覚えたことありませんか？
浮気中の男性は、概して今回紹介するセリフを無意識に口にするものです。
「プレゼント買ってきたよ」
何でもない日の彼氏からのプレゼントは女性としてはロマンチックで嬉しく感じるもの。
でも、その裏側には浮気に対する罪悪感が隠れている可能性があります。
もちろん一概に浮気だとは言えませんが、
いつもプレゼントなんてしてくれない彼氏がいきなりプレゼントを買ってきたら、少し注意しましょう。
「何か手伝おうか？」
一見とてもいいことのように思えますが、このセリフを突然言うようになったら注意が必要です。
何か後ろめたい気持ちがあるのかも知れません。
「別に何もないよ」
彼氏がいつも以上に機嫌良くしている時は、「何かいいことでもあったの？」と質問してみましょう。
普通なら「こんなことがあったんだ」と話してくれるはずなので、「別に何もないよ」と答えをはぐらかすなら注意が必要。
浮気によって心身が満たされて機嫌が良いだけという可能性があります。
男性としては浮気をうまく隠しているつもりでも、女性は勘が鋭いので男性の無意識の言動に違和感を覚えるはず。
浮気を見逃さないためにも、その違和感の正体をしっかり見極めるようにしていきましょうね。
