算数や数学でわからないと思ったときは、「特別な場合を想定して」試してみる。「特殊化」は問題解決の鍵になることが多々ある

特殊化の実例を2つ紹介します

最初に、特殊化の効果を理解できる2つの例題を挙げよう。

例題：一辺が2cmの正方形に内接する円をとって、その円に内接する新たな正方形をとるとき、その正方形の面積を求めよ。

解説：下図のように特殊な場合を考えれば、求める内側の正方形の面積は、外側の正方形の面積の半分であることが分かる。

例題：次の計算式の答えを解答欄から選べ。ただし問題はマークシート形式で、最後の1つだけの答えで採点するものとする。

[1/(x−1)]−[1/(x+1)]−[1/{(xの2乗)−1}]−[1/{(xの4乗)−1}]

解答群

ア：(xの2乗)/ {(xの4乗)−1}

イ：{(xの2乗)−1}/ {(xの4乗)−1}

ウ：{(xの2乗)＋1}/ {(xの4乗)−1}

エ：(x−2)/ {(xの4乗)−1}

解説：（裏技の解答として、）xに特殊な数値である0を代入してみると、与式の値は、

−1−1＋1＋1＝0

となる。解答群の中でxに0を代入して0になるのは、アだけである。したがって、答えはアとなる。もちろん、（解答群も無い）記述式の問題ならば、上記の裏技による解答は0点である。

文字に具体的な数値を代入して答えがバレるマークシート問題はいくらでもあって、大学入試センター試験でも出題されたことがある。

ところで数学の問題を解くとき、効果的な場合に分けて考えることはよくある。それぞれの場合には、特殊な条件が付いていることに留意したい。

たとえば、p、p+2、p+4の3つとも素数となる整数pは3だけになる。なぜならば、pが3の倍数、pが3で割って余り1、pが3で割って余り2の3つの場合に分けて考える。pが3より大きいときは、それら3つのどれかは3の倍数になってしまうからである。

拙著『いかにして解法を思いつくのか高校数学（上下）』でもいろいろな場合分けの例題を紹介した。たとえば3章1節例題4は、次の条件式を満たす領域をxy座標平面上に図示させる問題である。

(y/x)−(x/y)>0

まず与式から、x≠0、y≠0でなければならない。すなわち、x軸とy軸は求める領域から除外される。そして、xyが正の場合、すなわち第1象限と第3象限の場合と、xyが負の場合、すなわち第2象限と第4象限の場合に分けて考え、解答を得る。

実践編：2つの問題に挑戦してみよう

本稿では以下、2つの実用的な場合分けの例を紹介しよう。

例：スーパーマーケットでの加工食品の仕入れに関して、期待値を適用して考える。仮定として、仕入れ個数は20個単位で、売れたとき利益は1個につき400円、売れなかったときの損失は1個につき900円とし、お客の購入希望合計数予測は次の通りとする。

上の表を便宜上、 次のように特殊化して考えることにする。

たとえば、180個仕入れる場合についての利益の期待値をめてみると、以下のような計算になる。

（ちょうど160個売れる場合の利益）×（5/100）

＋（ちょうど180個売れる場合の利益）×（95/100）

＝｛−900×20＋400×160｝×（5/100）＋400×180×（95/100）

＝70700円

実際、他の場合についても同様に期待値計算をしてみると、180個仕入れることがベストであることがわかる。

例：今から15年前の2010年9月21日に行われたAKB48第1回じゃんけん大会でのことである。参加メンバーは51人で、（選挙で選ばれた）総選挙ベスト16（人）のうち、何人がトーナメント式のじゃんけん選抜ベスト16（人）に入るかという人数期待値について、「第1回AKB48じゃんけん選抜公式ガイドブック」（光文社）に書いたことを思い出す。

実際のトーナメント表を参考にして計算したところ、結論は4.25人であった。

その意味を説明しよう。なお本稿では、トーナメント表は分量的に載せられないことをお詫びする。

もちろん計算の仮定として、2人で行う個々のじゃんけんの勝負はすべて互角であるとしている。

下図で☆は総選挙ベスト16（人）に入っているメンバーで、じゃんけん選抜ベスト16（人）で勝ち上がっていくトーナメント表のうち、☆が少なくとも1つある小ブロックは図の4種類であった。ちなみに、全部で16個の小ブロックがあって、各ブロックの勝者がじゃんけん選抜ベスト16に入る。

上の図で説明すると、（ア）では総選挙ベスト16が1/4人、（イ）では総選挙ベスト16が1/2人、（ウ）では総選挙ベスト16が1/2人、（エ）では総選挙ベスト16が3/4人、それぞれじゃんけん選抜ベスト16に入ることが予想できる。

16個分の小ブロックの人数期待値を加えた結果が4.25人になった。そして、2010年9月21日に行われたじゃんけん大会の結果で、じゃんけん選抜ベスト16に入った総選挙ベスト16のメンバーはちょうど4人になったので、その計算は人生最高の思い出となる期待値計算となった。

ちなみに「第1回AKB48じゃんけん選抜公式ガイドブック」では、総選挙ベスト16（人）のうち、ちょうどn人がじゃんけん選抜ベスト16（人）に入る確率も計算して書いた。結論は次の表で、

確率＝□÷32768

となっている。なお、この計算は少し難しく、大学入試の理系レベルである。

次に、素数が無限個ある証明はいくつも知られているが、古くはユークリッドの背理法による証明、最近ではサイダックの構成法による証明が広く知られている（拙著『昔は解けたのに…大人のための算数力講義』参照）。

次の例は、ユークリッドの方法と本質的に同じ証明によって、もう少し踏み込んだ特殊な場合にも証明できることを示している。

応用：素数の問題から論理文まで

例：6n+5 (nは0以上の整数)の形の素数は無限個存在する。

証明：背理法によって証明する。6n+5の形の素数は有限個（m個）しかないとし、それらすべてを小さい順に

p(1)=5、p(2)=11、p(3)=17、・・・、p(m)

とおく。また、

u= p(1)×p(2)×p(3)×・・・×p(m)

r=6u−1=6(u−1)+5

とおく。rはp(m)より大きいので、素数ではない。また、rの定義式よりrは、2あるいは3では割り切れない。6n、6n+2、6n+3、6n+4の形の2、3以外の整数は、2または3で割り切れるので、素数ではない。そこで、rの素因数分解を

r= q(1)×q(2)×q(3)×…×q(t)

(tは2以上)

とすれば、各q(i)は［6で割って余り1］または［6で割って余り5］の形である。さらに、あるq(j)は［6で割って余り5］の形でなければならない。なぜならば、すべてのq(i)が［6で割って余り1］の形だとすると、それらの積rも［6で割って余り1］の形になってしまう。実際、aとbを整数とするとき、

(6a+1)(6b+1)=6(ab+a+b)+1

なので［6で割って余り1］の形の整数だけをいくつ掛けたとしても、その結果は必ず［6で割って余り1］の形になる。それゆえ、あるq(j)は［6で割って余り5］の形である。よって、q(j)はあるp(k)と等しい。したがって、rもuもp(k)の倍数である。ところがr=6u−1なので、矛盾を得る。（証明終り）

なお、6n+1の形の素数が無限個存在することは、それと同様な証明方法で示すことは無理で、次の定理に頼ることになる。

定理（ディリクレ）：qとrは共通の素因数をもたない正の整数とする。このとき、qn+rという形の素数は無限個存在する。ただし、nはすべての0以上の整数の範囲を動くことができるとする。

最後に、特殊化して考える問題として、必要条件や十分条件などの単語を□に入れる例題を紹介しよう。背景には拙著『いかにして解法を思いつくのか「高校数学」（上）』でこの種の問題を取り上げたところ、読者から意外と面白く思っていただいたことがある。

論理文「pならばq」の否定文は「pかつ（qでない）」であるが、反例を挙げるときは1つの具体的な反例を挙げればよい。そのようなとき、特殊な状況を検討して確かめることがよくある。

ちなみに「pならばq」が成り立つとき、「pはqであるための十分条件」といい、「qはpであるための必要条件」という。

例題：次の各文章の□の中に、以下にある適切な文の記号を入れよ。ただし、a、b、cは実数とする。

必十・・・必要十分条件である

必・・・必要条件であるが十分条件ではない

十・・・十分条件であるが必要条件ではない

×・・・十分条件でも必要条件でもない

（1）すべての整数xに対して

a(xの2乗)+bx+c

が2で割り切れるために、a、b、cがどれも偶数であることは□。

（2）a>b>cであることは、

（a−b）（b−c）（c−a）＜0

が成り立つための□。

（3）（a+b）の絶対値＞a+b

が成り立つために、ab<0であることは□。

（4）整式f(x)、g(x)について、f(x)がg(x)で割り切れることは、

方程式g(x)=0の解がすべて方程式f(x)=0の解であるための□。

解説

（1）答え十。a、b、cが偶数ならば、与式は必ず偶数になる。一方、

a=−1、b=−1、c=0

のときも、与式は必ず偶数になる。

（2）答え十。a>b>cのとき、与式左辺が負の数になることは明らか。また、

b>c>aのときも、与式左辺は負の数になる。

（3）答え×。a=−1、b=−2のとき、

（a+b）の絶対値=3、a+b=−3、ab=2

a=2、b=−1のとき、

（a+b）の絶対値=1、a+b=1、ab=−2

（4）答え必十。f(x)がg(x)で割り切れるということは、

［ある整式h(x)があって、f(x)=g(x)×h(x)と表せる］ことと同値である。

