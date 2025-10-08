なぜ彼氏ができない？恋愛で空回りする女性が作っている「無意識の壁」
「出会いはあるのに、なぜか彼氏ができない…」と悩んでいませんか？ 実は“彼氏ができない女性”の多くは、自分でも気づかないうちに壁を作ってしまっていることが多いんです。そこで今回は、恋愛で空回りしてしまう女性が作りがちな“無意識の壁”を紹介します。
「どうせうまくいかない」と決めつけている
過去の失敗や元カレとのトラブルが原因で、「恋愛してもうまくいかない」と心のどこかで決めつけていませんか？否定的な思考は無意識の態度に表れるので、恋のチャンスを遠ざける要因に。そのままだと、男性の好意すら受け取れなくしてしまいます。
完璧さを追求しすぎてしまう
「もっと自分を磨かなきゃ」「男性の理想を満たさないと…」などと完璧さを追い求めていませんか？ そのストイックさは長所でもありますが、逆に近寄りがたい雰囲気を作ってしまうことにな梨花寝ません。恋愛は“欠けている部分を一緒に埋め合う関係”こそが長続きの秘訣。完璧さより、まずは自然体の自分を出すことを意識しましょう。
何かと「忙しい」を言い訳にしている
仕事や趣味で予定を埋め尽くし、「恋愛する時間なんてない」と自分で言い訳を作っていませんか？ それは“恋愛を後回しにしている”だけ。意識して時間をつくらない限り恋愛は始まりにくいのです。忙しい中でも、週１回だけ新しい人と会う予定を入れるなど、小さな一歩を踏み出しましょう。
彼氏ができない理由は「魅力が足りないから」ではなく、自分が無意識に作った壁のせいかも。今回挙げた壁を無意識に作っているようなら、少しずつ壊していってくださいね。
