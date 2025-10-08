最低な状況だからこそ…。彼氏に浮気されている時に「すべきこと」
彼氏に浮気をされたら悲しいものですが、すぐに気持ちを切り替えたいところ。
そこで今回は、彼氏に浮気されている時に「すべきこと」を紹介します。
自分磨き
浮気されている憂鬱な気持ちを切り替えるためにも自分磨きに取り組みましょう。
そして、自分磨きの目的は「自分の魅力を底上げする」「新しい出会いを求める」ことになります。
彼氏をフるための準備ということです。
信頼できる友人に相談
浮気されていることがわかったら、信頼できる友人に相談しましょう。
ただし、相談する相手は２人のことを知っていて、さらに自分の味方になってくれそうな人がベストです。
新しい恋を探す
自分磨き、友達に相談したら、新しい恋を探してみましょう。
浮気した彼氏と元サヤに収まるより、あなたを一途に愛してくれる男性を新たに見つけるのです。
素敵な男性に出会えたら、浮気した彼氏を心置きなくポイッと捨て流ことができます。
いつまでも悲しい気持ちを引きずっていては損するだけなので、彼氏の浮気が発覚した際は今回紹介した方法を試してみてくださいね。
🌼これ“お決まり”です。浮気がバレた男性が口にする「言い訳」