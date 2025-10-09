元幅跳び選手、スポーツ大好きな40代女性が自転車で転倒。「緊急手術に踏み切る」という医師の決断

一年に200人以上の脊髄損傷の患者を受け入れている、川越の埼玉医大高度救命救急センター。その中核となっているのが、井口浩一医師だ。

深夜でも未明でもその電話の呼び出し音は1、2回で鳴りやみ、30分もすれば手術室のドア口に現れる。

ラグビーの練習中や試合でしのぎを削るなかで、脊髄を損傷した高校生、大学生のラグビー部員もいる。自転車で転倒したり、トランポリンの練習中の落下など、アッと思った瞬間に大きなケガを負ってしまう。この「不治のけが」に立ち向かう井口医師と、そのチームの信念は、「早く手術すればするほど、予後はよくなる」である。

脊髄損傷が疑われる患者を、ときにはドクターヘリを使って緊急搬送し、6時間以内を目標として早期に手術することで、腫れによる圧迫で起こる「二次損傷」を軽減できる可能性があるという。ケガによる直接的な打撃である一次損傷は避けられなくても、二次損傷の程度を緩和することによって、予後はかなり良くなるはずだ――。

実際、その成果は現れ始めている。

「脊髄損傷早期手術」に挑む熱き医師たちと、患者に取材を重ねた医療ノンフィクション『「もう一度歩ける」に挑む』から抜粋する。

夫には内緒で休日のサイクリングへ

二〇一〇年に運ばれてきた四六歳の患者のケースも、重要なターニングポイントになる。

森本和美という女性であった。

一二月初旬の土曜日、和美は自転車の事故で大けがをし、井口のもとに運ばれてきた。

その日、朝のひんやりした空気に包まれた利根川沿いのサイクリングコースには、買ったばかりのロードバイクを駆って疾走する和美の姿があった。

ロードバイクのサドルは想像していた以上に高い。足はペダルに固定しているので、慣れない身にはかなり心許ない体勢になる。運動は得意だけれど、ロードバイクを乗りこなせるようになるには、もう少し時間がかかりそうだ。

「まだちょっと、自分のものにできていない感じがするなあ……」

やや不安を覚えながらこぎ進めた。

学生時代は陸上部で、走り幅跳びの選手だった。埼玉県大会では優勝経験がある。卒業後もジョギングを欠かさず、地域住民のための運動会が開かれれば、率先して一〇〇メートル走やリレーの走者に名乗りを上げた。勤め先の保険会社では、同僚たちからスポーツ好きで知られている。

そんな和美を、ロードバイクにはまっているという上司が放っておくはずはなかった。

「一緒にやりましょう。始めてみると、すごくおもしろいんですよ」

「いえいえ、私は走るの専門ですから」

再三にわたる誘いのたび、やんわり断っていた。

ロードバイクを手に入れるとなると、数十万という手痛い出費になる。それより何より気になるのは、心配性の夫、靖のことだ。単に趣味の合う職場の上司にすぎなくても、休日に男性と外出するなどと言おうものなら、血相変えて反対するのは目に見えていた。和美自身、ロードバイクにそこまで興味があるというわけでもない。家庭内でもめごとになりそうなリスクを負ってまで、わざわざ始めるのもためらわれたのである。

それでも繰り返し誘われた。

和美が、走りすぎなのか膝の不調があると話したときには、「自転車は膝にもいいらしいから」と言われた。その言葉には心が動いた。確かに、ただ走るより自転車のほうが、膝への負担は軽そうだ。

熱心さに根負けしたところもある。

「じゃあ、やってみようかな」

踏み出したのは、最初に声をかけられてだいぶたってからのことである。

始めるとはいえ、靖に話すのはやっぱり少し億劫だ。靖には落ち着いてから切り出すことにして、とりあえず始めてしまおう。高価な新品のロードバイクを外に置くのは不用心だから、二世帯住宅に住む両親の応接間に置かせてもらった。いきなり靖の目に触れれば、何かと勘ぐられそうだったからだ。

下り坂のカーブで転倒

事故があったのは、靖には内緒でロードバイクを始めてから、四回目のサイクリングのときだった。

社内にはロードバイクの愛好者が何人かおり、社内自転車部のようなものをつくっている。ただ、趣味の集まりとはいえ、初心者がいきなり愛好家グループについていくのは心許ない。まずは下準備として、上司とマンツーマンの試験走行をしていたのだ。

なだらかなコースを数キロ走って、鉄道の高架が見えてきた。

「そろそろゴールかな」

高架下までは下り坂のカーブになっている。その手前あたりでひと区切りかと思いきや、前を走る上司は予想に反して、停止する様子もなくカーブをひゅーっと下っていく。

「あ、まだ行くんだ」

遅れてはいけないと気持ちが急いた。

慌ててハンドルを持ち替えそびれたまま、下り坂に突入する。無防備に加速するのは危険だ。速度を落としたいのに、ブレーキに手が届かない。スピードは体験したことのないほどのレベルに上がっていく。

「あっ！」

何か考える間もなく、体はサドルから離れ、そのまま空中に放り出された。

カーブに沿ったフェンスに片方のハンドルがひっかかったのか。自転車は急に勢いを削がれ、飛ばされた小柄な体は左前頭部から道路にたたきつけられた。

よほど強い力がかかったのだろう。かぶっていたヘルメットには大きなひびが入っていた。上の前歯二本は折れ、唇が切れて出血している。

「こんな……前歯折れちゃって……。しばらく会社に行けないなあ……」

それが最初に頭に浮かんだ。

ドクターヘリで搬送され

不思議と痛みは感じない。転んだことが恥ずかしくて、路面に倒れたままの体を急いで起こそうとしたとき、異変に気づいた。

手も足も、まったく言うことを聞いてくれない。

「大丈夫か」

「よくわかりません……」

近寄ってきた上司の問いかけにも、要を得ない返答しかできなかった。

それからのことは、はっきり覚えていない。

あれよあれよという間に救急車で運ばれ、すぐに着いたのは土手のどこかだろうか。そこでドクターヘリに乗り換えた。

「上半身は洋服を切りますよ」

ヘリの中で誰かが言った。

「買ったばかりのシャツなのに」

そう思ったのは記憶にある。

ヘリは轟音とともに川越市内の埼玉医大総合医療センターに着陸した。敷地内の平地に設けられたヘリポートからストレッチャーで移動しながら、井口からいきなりこう告げられたことも忘れられない。

「一生、車いすになると思います」

重ねてこうも言われた。

「これから首の手術をするかもしれません。その場合、坊主頭にするのと、ワカメちゃんカットにするのと、どっちにしますか」

中途半端は何となくいやだ。

「坊主でいいです」

MRI（磁気共鳴画像装置）にかけられ、その後の記憶は途絶えている。

和美には、骨折も脱臼もなかった。

だから、整復の必要もない。ではなぜまひが起きているのか。

もともと脊髄の通り道である脊柱管が細いため、脊椎に目立った骨折がなくても、事故で受けた衝撃によって神経が傷つき、手足にまひが起こる場合がある。「非骨傷性脊髄損傷」と呼ばれるタイプだ。一般に患者は高齢であることも多く、すぐに手術などせず、様子を見る症例と考えられている。「非骨傷性」の場合、当初は完全まひだったとしても、時間とともに一定の改善が見られるケースもあるという。

手術に踏み切るという決断

井口は、すぐに脊柱管の圧迫を取り除く手術をすべきかどうか迷った。そもそも「非骨傷性」の患者である。しかし、それ以上に、緊急手術が本当に脊髄損傷の患者のためになるのか、依然として迷いがあったからだ。

「井口先生が手術をしたいだけじゃないんですか」「本当に患者さんのためになっているんですか」――

麻酔科医に投げかけられた言葉に自信を持って反論することができず、落ち込んでいたところでもある。

だが、一つどうしてもひっかかる事実があった。彼女は四六歳。まさに現役まっただ中、働き盛りの年齢である。そんな人に、「何もできることはないからあきらめろ」とは言えないと思い直した。手術について、本人にはあいまいな言い方をしてしまったものの、「できない」と言い切ることもできなかったのだ。

その時点で考え得る最大限のことをするしかない――。

折しも土曜の朝である。

これは不幸中の幸いだった。平日は予定でいっぱいに埋まっている手術室も、週末だから余裕がある。ふだんなら「この患者さん、本当に手術が必要なんですか」と真っ先に疑問を投げかけてくる麻酔科医や、器械出しの看護師ら、手術に入るメンバーの理解を得るという意味でも、まだ四十代という患者の年齢が大きかった。

そうした偶然も重なって、手術に踏み切りやすい環境が整っていたのである。

けがから四時間後の手術開始になった。

南アフリカの症例報告

六十代の男性二人と和美。彼らがどのような経過をたどるのか――。

井口の手術を受けた患者たちは、経過観察のため年一度は彼の外来へ診察を受けにやってくる。

救急医療を担当している医師が、自分が診た患者を長期間フォローするというのは珍しいことだ。一般的な救命救急センターは、急患として受け入れた患者に緊急の処置をすれば、それっきり二度と会うことはないのがふつうである。

しかし、よく考えてみれば、整形外科の治療は何年もたってから結果が見えてくるものだ。患者の状態があとあとどうなっていくか経過を観察することで、どういう治療が奏効したのか、あるいは、うまくいかなかったのかを確認することができる。状態が思わしくなければ再手術をするなど、改めて何らかの治療をすることも検討できるようになる。井口らはそのように考えて、年一度は外来に来てもらうことにしているのだという。

井口は、男性二人と和美は、おそらく他の患者よりよい結果になるのではないかと期待も込めた予想をしていた。

和美の事故の翌年、ある海外の論文が、さらに井口の背中を押すことになる。

二〇一一年、南アフリカの研究チームが、頸髄を損傷したラグビー選手の治療について発表したものだった。頸椎を脱臼して完全まひの状態になった選手に対し、四時間以内に脱臼整復したところ、半数以上がラグビー選手として復帰できるまでに回復したという内容の報告である。

「ああ、やっぱり俺が思っていた通りだ」

井口は進むべき方向性に、確信を持つようになった。

転倒事故、ラグビー、自転車、水泳、トランポリン…脊髄損傷という「不治の大けが」に挑む医師と、そのチームの奮闘