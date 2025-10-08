男性の気持ちが一気に冷める！極力しない方がいい「LINE行動」３選
恋愛において欠かせないツールとなったLINE。便利だからこそ、ちょっとしたやり取りが彼の気持ちを大きく左右することも。実は何気なくやっているその行動が、男性にとって「冷めるきっかけ」になっているかもしれません。そこで今回は、極力しない方がいい「LINE行動」を紹介します。
「まだ？」と返信を急かす
「既読なのに返事がない」「まだ？」といった催促メッセージは、彼にプレッシャーを与えるだけ。男性は仕事や趣味に集中したいときほど「重い」と感じやすいもの。返信がないことが気になるときは「落ち着いたら返事ちょうだいね」と軽く添えるくらいがベストです。
実況中継のような行動報告
「朝ごはん食べたよ」「電車が混んでる」など、実況中継のようなLINEは、男性にとって退屈に映ることも。もちろん日常を共有するのは大切ですが、ポイントは“話が広がるネタ”を送ること。例えば「この前のドラマ泣けた！」なら、自然に会話が盛り上がります。
ネガティブワードの連投
「疲れた」「最悪」「ムカつく」など、ネガティブな言葉ばかりだと、受け取る側の気分まで下げてしまいます。たまの愚痴なら問題ありませんが、続くと「一緒にいてもしんどい」と思われかねません。どうしても気持ちを吐き出したいときは、LINEよりも電話や直接会ったときに伝える方が効果的です。
LINEは恋愛をつなぐ大切なツールですが、ほんの少しの工夫で彼の気持ちを冷めさせるリスクを抑えられるでしょう。まずは今回挙げた行動を回避するようにしてみてくださいね。
