LE SSERAFIM専属メイクが手がける「ピュット」からリキッドチークと限定リップグロスが登場

LE SSERAFIMの専属メイクアップアーティストとして活動するダソム（DASOM）をクリエイティブディレクターに迎えたメイクアップブランド「ピュット（Pyt）」から、新作のリキッドチーク「ゲンバリキッドチーク」（全5色、4.5g 1980円）が10月11日に登場する。また、ホリデー限定のリップグロス「ゲンバリップグロス」（全2色、3.2g 1760円）を11月15日に発売する。

ピュットは、今年6月にローンチ。韓国・チョンダムドンの人気サロン「ウソン（WOOSUN）」に所属し、数々のK-POPアイドルのメイクを担当してきたダソムが、プロのメイクテクニックをセルフメイクに取り入れやすいように設計したアイテムを展開する。今回の2製品は、ダソムの仕事であるプロの「現場（GENBA）」で映える”仕上がりを追求して開発した。

肌にふんわり溶け込むようなセミマットな質感が特徴のゲンバリキッドチークは、板状構造のパウダーと球状構造のパウダーを使用することで、ベースメイクを崩さない密着力となめらかな使用感に仕上げた。カラーは、あらゆる肌色になじむミルキーなミュートカラーの5色をラインナップ。自然にぼかしたような発色で、肌の透明感を演出する。

限定のゲンバリップグロスは、ツヤと保湿力にこだわったもっちりとした質感に、やさしいプランピング効果をプラス。ふっくらと立体感のある唇を演出しながら、乾燥しがちな季節にも快適なうるおいをもたらす。カラーは、焼きたてのクロワッサンのような温かみのあるシアーブラウンと、ストロベリーのように透明感のあるレッドカラーを揃える。

■ピュット：公式サイト