そのLINEは本気？遊び？男性が“本命女子だけに送る”メッセージの特徴
「このLINEって、私に本気なの？ それとも遊び？」――恋愛中なら誰もが一度は気になったことがあるのでは？ 実は男性の“本気度”は、ちょっとしたLINEの内容や送り方に表れるんです。そこで今回は、男性が“本命女子だけに送る”メッセージの特徴を紹介します。
どうでもいい日常報告
「今ランチ食べてる」「仕事終わった〜」など、わざわざ言わなくてもいいようなことを送ってくるのは本命サイン。彼にとって“どうでもいいこと”ではなく、“あなたにだけ知ってほしい日常”なんです。遊び相手なら用件だけで終わりがちですが、男性は本命には自然と“自分の今”をシェアしたくなります。
未来の予定を織り込む
「今度あの店一緒に行こうよ」「来月◯◯に行かない？」など、未来の予定をLINEに織り込むのは、本命女子だけに向けられる行動。男性は本気だからこそ、会える口実を探し、次のデートにつなげようとします。逆に遊び相手なら、“その日限り”で終わる約束が多くなりがちです。
返信の温度差が小さい
男性は遊び相手だと既読スルーや気まぐれ返信が増えますが、本命には違います。多少忙しくても「遅れてごめん！」とひと言フォローが入る、スタンプひとつでもやり取りをつなげようとするなど、“繋がりを大切にする姿勢”が見えるはず。LINEの温度差が少ないことこそ、本命サインです。
男性の本心は、案外シンプルにLINEに表れます。賢く本気か遊びか見極めて、後悔しない恋を選んでくださいね。
