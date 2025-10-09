　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8160円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

49775.84円　　ボリンジャーバンド3σ
48195.76円　　ボリンジャーバンド2σ
48160.00円　　9日夜間取引終値
47734.99円　　8日日経平均株価現物終値
47598.00円　　5日移動平均
46615.68円　　ボリンジャーバンド1σ
46545.00円　　一目均衡表・転換線
45205.00円　　一目均衡表・基準線
45035.60円　　25日移動平均
43455.52円　　ボリンジャーバンド-1σ
42355.07円　　75日移動平均
42160.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41875.44円　　ボリンジャーバンド2σ
40965.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40295.36円　　ボリンジャーバンド3σ
39402.70円　　200日移動平均


