日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8160円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
49775.84円 ボリンジャーバンド3σ
48195.76円 ボリンジャーバンド2σ
48160.00円 9日夜間取引終値
47734.99円 8日日経平均株価現物終値
47598.00円 5日移動平均
46615.68円 ボリンジャーバンド1σ
46545.00円 一目均衡表・転換線
45205.00円 一目均衡表・基準線
45035.60円 25日移動平均
43455.52円 ボリンジャーバンド-1σ
42355.07円 75日移動平均
42160.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41875.44円 ボリンジャーバンド2σ
40965.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40295.36円 ボリンジャーバンド3σ
39402.70円 200日移動平均
株探ニュース
